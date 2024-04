Mateu, sobre el gol anulado a Raphinha: "Es un bochorno..."

Sigue coleando el tanto anulado por Busquets Ferrer a Raphinha el pasado sábado en Montjuïc. Una decisión que fue muy criticada por el vestuario del Barça durante y después del partido y que, ya en frío, incluso desde el estamento arbitral se pone en duda.

El VAR consideró que formaba parte de la misma jugada el rebote de Saúl Coco que acaba en los pies del brasileño, que en el origen estaba claramente adelantado. En cualquier caso, no subió al marcador tras un buen rato de revisión.

"No hay influencia..."

El excolegiado y siempre controvertido Mateu Lahoz, ahora comentarista de 'Movistar', ha expresado su opinión al respecto. Y lo ha hecho, cómo no, de forma vehemente. "Es un bochorno. Es una locura que se anule este gol. Raphinha solo tiene posición, no hay influencia. No puede ser castigado. Ya ha prescrito cuando interviene. ¿Qué culpa tiene Raphinha de estar en posición?".