Y Raphinha, ¿qué piensa?

Raphinha ve cosas raras por todos sitios. Las muchas informaciones que aparecen sobre su futuro le desconcentran. Y no las más recientes sino las que vienen de lejos, esas que no se esperaba. Su celebración tapándose las orejas fue una manera de responder a tanta información que le colocan fuera del FC Barcelona. Entiende que desde el primer día se siente discutido, que nunca tuvo la unanimidad de la grada, de la junta y mucho menos de la prensa. Se sintió señalado nada más llegar y nunca ha sentido ese espaldarazo para poder rendir, según él, como cree que puede hacer.

Los números, además, le apoyan. Nunca, desde que llegó a Europa, ha tenido mejores registros que en el Barcelona. En Portugal despuntó, en Francia se asentó (una media de 35 partidos por temporada y 8 goles más cinco asistencias); en Inglaterra empezó a brillar (38 partidos con 8 goles más 11 asistencias en su primer curso y 36 partidos y 11 goles y 3 asistencias en el segundo). En el Barcelona ha sido diferente.

Raphinha celebra su gol ante el Getafe / JAVI FERRÁNDIZ

Su papel en el Barça

En la pasada temporada disputó 50 partidos y marcó 10 goles y dio 12 asistencias, siendo tras Lewandowski el segundelantero del equipo más efectivo. En la presente, pese a la lesión, lleva 36 partidos con 7 goles y cinco asistencias. Raphinha entiende que su rendimiento no ha sido malo y que merece más respeto.Sin embargo, esto es el Barça. Su elevado coste (58 más variables) supone la inversión más elevada efectuada desde la llegada de Laporta sin haber sido el jugador que mejor ha rendido en esas dos últimas temporadas ni ha logrado eliminar la sombra que dejó Dembélé. Hoy, no es un titular fijo para Xavi y el club no cesa de hacer cuentas para recuperar la inversión y poder o eliminar deuda o fichar a alguien que permita dar un salto de calidad.

Hoy, Raphinha está en venta. Como muchos otros jugadores de la plantilla. Ha sido ofrecido en Inglaterra, pero nadie está dispuesto a pagar lo que el Barça pide: Por encima de los 80 millones. La solución está en ArabiaSaudí, donde sí podrían llegar a dicha cifra. De ahí que agentes de peso ya se han puesto manos a la obra en la operación para satisfacer las necesidades del club, pese a que todavía no cuenta con el sí del jugador.

Raphinha tiene ofertas de la Premier League y Arabía Saudí / EFE

Su futuro

A sus 25 años, el brasileño entiende que todavía tiene mucha carrera en el Barcelona y, en el peor de los casos, en Europa. Sin embargo, las necesides de unos y las cifras económicas que pondrán encima de la mesa otros pueden hacer que Raphinha no tenga muchas más opciones. Será, bueno, ya lo es, uno de los culebrones del verano porque es uno de los jugadores por el que el Barça puede sacar más dinero. Veremos cómo avanza.