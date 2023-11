Luuk de Jong dice "no" a Koeman

El que fuera delantero del FC Barcelona el curso 2020-21, con Koeman en el banquillo, declina la llamada del héroe de Wembley 1992 Alega que quiere descansar y que tiene dos hijos, pero no se cierra las puertas. "Acordamos que si cambia de opinión me llamaría", ha dicho Koeman

Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, ha asegurado este lunes que Luuk de Jong, ex del FC Barcelona y actualmente en las filas del PSV Eindhoven, líder de la Eredivisie 2023-24, le ha vuelto a pedir no ir convocado en la próxima fecha FIFA. El que fuera delantero azulgrana la temporada 2021-22, bajo las órdenes del propio Koeman, ha alegado que tiene dos hijos pequeños y, además de descansar, quiere estar con su familia.

Países Bajos se mide a Irlanda (18 de noviembre) y Gibraltar (21) para cerrar su participación en el grupo B sin tener asegurada una plaza para la Eurocopa 2024. El equipo de Koeman ocupa la segunda plaza con 12 puntos, empatado con Grecia, y a 6 unidades del líder (Francia).

"Me volvió a decir que quiere descansar -tiene 33 años- durante el parón internacional. Dijo que está jugando la Champions League y la Eredivisie con el PSV y tiene dos hijos pequeños. Respeto esa elección", aseguró Koeman en una tertulia en Ziggo Sport.

De Jong está realizando una gran temporada con su equipo y ha participado directamente en 15 goles (9 dianas y 6 asistencias). Solo su compañero de equipo, Santiago Giménez, ofrece mejores registros.

Koeman agregó que "tal vez Luuk debería haber dicho más alto que no estaba disponible. Pero lo llamé después de todos modos, aunque dijera sí o no. Entonces acordamos que si cambia de opinión me llamaría". El delantero sí se ofreció a jugar si Países Bajos llegaba a la fase final de la Eurocopa 2024.