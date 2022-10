Lineker: "Sería un sueño que volviese Messi, fue muy triste como se fue"

El ex jugador azulgrana recibe el premio Vázquez Montalbán y se muestra optimista con el futuro del Barça de Xavi Le encantaría el retorno del astro argentino para jugar sólo una temporada más

El ex jugador del FC Barcelona y actual comentarista de LaLiga para el Reino Unido e Irlanda, Gary Lineker, ha recogido este mediodía en el Auditori 1899 el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán en la categoría de periodismo deportivo de manos del presidente del Barça, Joan Laporta, y el decano del Colegio de Periodistas, Joan Maria Morros.

El jurado del premio, integrado por Mònica Terribas, Ramon Besa, Sergi Pàmies, Jordi Basté, Jaume Pujol-Galcerán, Ernest Folch, Borja de Riquer, Santiago Segurola y Josep Maria Solé-Sabaté decidió premiar a Lineker por su "capacidad comunicativa" y su mirada 'irónica y crítica del fútbol" además de por tratarse de un ex jugador histórico del club, según detalló la vicepresidenta Maria Elena Fort en la lectura del acta del galardón. Lineker jugó en el FC Barcelona entre 1986 y 1989, entró a formar parte del mundo de la comunicación después de colgar las botas. Su trayectoria ha brillado especialmente en la BBC, donde ha liderado programas como Gary Lineker's Golden Boots y, sobre todo, Match of the Day.

"Estoy muy orgulloso de recibir este premio, es muy importante para mí. Hay mucha gente que ha ganado este premio a los que le tengo mucho respeto". Y finalizó su discurso con un "estic molt content" en perfecto catalán. Ya en conversación con el periodista Jordi Basté, Lineker ha hablado del Barça del presente y ha reconocido que el equipo de Xavi le gusta. "Todavía es pronto pero veo al Barça bien. Tienen jugadors jóvenes y buenísimos. Ser entrenador del Barça es difícil, hay mucha expectación, creo que Xavi lo está haciendo muy bien, el equipo va mejorando. Es difícil coger un equipo y cambiarlo todo rápido. Lástima los problemas en la Champions", ha dicho.

Su favorito es Pedri. "Me encanta, es excepcional. No es Messi, que es único y no hay nadie como él, pero Pedri lo tiene todo y es diferente a los demás". Precisamente, al hablar de Messi ha asegurado que le gustaría mucho que volviera a enfundarse la camiseta azulgrana una temporada más. "Es un sueño que vuelva Messi. Todo el mundo piensa que va a jugar a los Estados Unidos, no sé si le puede pagar, quizás juega sin ganar nada. Sería muy especial. La manera en que se fue Messi fue muy triste", ha reconocido.

Lineker gana el Vázquez Montalbán | Javi Ferrandiz

Lineker también ha querido destacar el fichaje de Lewandowski, para él quizá "el mejor delantero del mundo" y se ha mostrado convencido que Dembélé todavía tiene mucho margen de mejora.

SU RELACIÓN CON JOHAN CRUYFF

Lineker jugó una única temporada con Johan Cruyff y el holandés lo sacó de la punta de ataque para situarlo en la banda. Siempre se ha dicho que entre el inglés y el creador del Dream Team no existió buena relación pero hoy lo ha desmentido. "Yo no tuve ningún problema con Cruyff, fue un gran entrenador. Jugaba en la banda pero hay que hacer lo máximo para el equipo. Para mi Cruyff es uno de los mejores entrenadores de la historia. Dos extranjeros y el trajo a los suyos, lo entendí perfectamente. Su estilo de juego fue especial". El discurso de Joan Laporta

El presidente azulgrana ha querido destacar que con el acto de entrega de premios como el Vázquez Montalbán, el FC Barcelona se comprometía con la libertad de expresión y devolvía a la sociedad parte de la que la sociedad daba al club. "La vertiente cívica y social del club es una prioridad para nosotros. "Queremos transmitir valores, deporte y ciudadanía".

Laporta ha destacado del premiado que era un comentarista irónico pero con gran rigurosidad y ética y que, como Vázquez Montalbán, ha sabido diseccionar el barcelonismo de forma "precisa y acurada".

Todos los ganadores del Premio Vázquez Montalbán de Periodismo Deportivo

2004: Patrick Mignon

2005: Joaquim Maria Puyal

2006: Juan Villoro

2007: Simon Kuper

2008: Candido Cannavò

2009: Ramon Besa

2010: Eduardo Galeano

2011: Santiago Segurola

2012: Nick Hornby

2013: Sergi Pàmies

2014: Eduardo Gonçalves de Andrade ‘Tostão’

2017: Michael Robinson

2018: Emanuela Audisio

2019: Jorge Valdano

En 2015 y 2016 el premio no se convocó. En 2020, la pandemia impidió su convocatoria.