Lewandowski ya sabe dónde vivirá cuando cuelgue las botas

Robert Lewandowski lo tenía todo en el Bayern, pero renunció a seguir formando parte de un proyecto consolidado para unirse al proyecto en construcción que Joan Laporta puso en manos de Xavi en el Barça.

El delantero polaco tenía la ilusión de vestir de blaugrana antes de poner punto y final a su carrera deportiva. Y también tenía la ilusión de poder experimentar lo que era vivir en una ciudad como Barcelona. Tanto Lewy como su esposa Anna tenían la capital catalana como un destino donde disfrutar de una vida mejor con sus jóvenes hijas, Klara y Laura. Y ha visto sus expectativas cumplidas en ambos terrenos, el deportivo y el personal.

Anna nunca ha escondido su voluntad de establecerse, si no definitivamente, sí durante largas temporadas en Barcelona, donde ha arrancado algunos proyectos personales. Ahora ha sido el delantero del Barça el que ha abierto la posibilidad a quedarse a vivir en Barcelona cuando cuelgue las botas.

Lo ha hecho en la web 'WP SportoweFakty': "Es difícil prever qué haré cuando acabe mi carrera, pero Barcelona es, sin duda, una ciudad a la que volveremos. Por supuesto, también iremos a Varsovia y a Polonia, porque tenemos familia y amigos, pero cuando tengamos más tiempo volveremos a Barcelona. Es una ciudad en la que sentimos que podemos quedarnos después de que acabe mi carrera".

Salvo giros inesperados del mercado, de momento la familia Lewandowski seguirá dos años más en Barcelona, los dos que le quedan al delantero polaco de contrato con el Barça. Luego, todo dependerá de su estado físico. Lewy no descarta continuar su carrera a partir de 2026 sea en el club blaugrana o en otro destino: "Todo depende de cómo me siento físicamente y de lo que diga mi corazón. Hay muchas cosas en las que aún no he empezado a pensar, porque aún no es el momento. Aún veo que todo está bien en el campo y en los entrenamientos".