Lewandowski será el primero en volver

El polaco se ha ejercitado en solitario esta mañana, tiene buenas sensaciones y apunta al partido de San Mamés No se arriesgará ni con Pedri ni con Dembélé, que tienen como objetivo volver en el clásico de Liga

Como el propio Xavi Hernández ha anunciado en rueda de prensa, el central danés Andreas Christensen está totalmente recuperado de los problemas en un tobillo que le hicieron perderse el partido de ida de las semifinales de Copa contra el Real Madrid y apunta a titular en el encuentro de esta tarde contra el Valencia.

Con el danés recuperado, son tres los jugadores que tiene actualmente Xavi de baja por lesión: Pedri, Lewandowski y Dembélé. De ellos, el polaco será el primero en volver. De hecho, esta mañana se ha podido ver a Lewandowski trabajando en solitario sobre el terreno de juego del campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva. El polaco ha hablado con Xavi y todo apunta a que podría estar listo para jugar en San Mamés el próximo domingo. El técnico egarense ha reconocido que Lewandowski tiene “buenas sensaciones”. El polaco se lesionó en Almería el pasado domingo. Sufrió una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

OBJETIVO CLÁSICO

Más difícil lo tienen para llegar al partido de Bilbao, tanto Pedri como Dembélé. Aunque el canario no está descartado, en ningún caso se arriesgará con él. Tampoco con Dembélé. El historial de lesiones de ambos jugadores no recomiendan que se acelere su retorno. “Pedri y Dembélé siguen con su progreso. La evolución de sus sensaciones marcará su regreso. No hay una fecha definida”, ha apuntado Xavi sobre los dos jugadores.

Pedri se lesionó ante el Manchester United en el recto anterior del muslo derecho, mientras el extremo francés cayó en Girona el 28 de enero, produciéndose la misma lesión pero en el muslo izquierdo.