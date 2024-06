Lamine Yamal: "Hace nada estaba viendo la Eurocopa tumbado en el sofá"

Lamine Yamal acapara todos los focos de la concentración de la selección española. Su ascenso meteórico en la élite futbolística tiene pocos precedentes y a sus 16 años es ya titular indiscutible con el FC Barcelona, pero también con la 'roja'. Pocos discuten su rol de protagonista en la Eurocopa, siendo una de las grandes esperanzas del combinado nacional para coronarse como campeones del Viejo Continente.

El delantero ha repasado la actualidad de la selección en una entrevista concedida a 'As' en las instalaciones del SV Aasen donde la Selección se entrena, a apenas unos cientos de metros de Der Öschberghof, donde se concentra.

“Hace nada estaba viendo la Eurocopa tumbado en el sofá, con mi madre. No venimos de paseo, sino a hacer historia. Espero llegar lejos en la Euro, así que veré los Juegos por la tele”, aseguró el blaugrana en la citada entrevista. “Me he traído los deberes porque estoy en 4º de la ESO, tengo clases por la web y voy bien; espero que el profe no me catee”, señaló entre risas.

“Cuando juego a la Play pongo de extremos a Nico Williams y Lamine Yamal antes que a Dembelé y Mbappé”, explicó. De la misma manera, mostró su admiración hacia Leo Messi, aunque no es el único futbolista en el que se reflejaba de -más- pequeño. “El número 1 es Messi, pero yo me fijaba mucho también en Neymar”, comentó.

Su celebración ya se ha vuelto icónica, formando con los dedos un 304, los tres últimos dígitos del código postal de Rocafonda, el barrio donde creció. “Lo llevo dentro desde siempre porque están mis amigos, mi abuela… Es el único sitio donde puedo ir sin capucha y nadie me pide una foto ni nada allí”, apuntó en la entrevista concedida a 'As'.