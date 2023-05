Lewandowski: "¿Messi? Barcelona es su casa"

El polaco espera que el argentino regrese al Camp Nou este verano El goleador dice en una entrevista en su país que en ningún otro sitio ha sido tan feliz como en Barcelona

Robert Lewandowski es un hombre feliz tras haber ganado su primera Liga con el FC Barcelona. La apuesta que hizo el pasado verano, cambiando el Bayern por el Barça le ha salido bien.

"Estoy feliz, nunca me había sentido así. El dinero es importante en la vida, pero si quería ganar aún más, había clubes que me lo garantizaban. El éxito deportivo también es importante, pues juego al fútbol para ganar. En ningún otro lugar encontraría tanto amor como el que me dio Barcelona. Y no hablo solo del club, también de la gente, de la ciudad", dice el polaco en una entrevista en el medio de su país Interia Sport.

De hecho, alucina con el ambiente que se vivió en la rúa de celebración del título. "Nunca antes había experimentado algo así. En ninguno de los títulos ganados. Aquí toda la ciudad respira éxito. Todavía recuerdo las caras de las personas que vi durante la rúa en Barcelona. Es difícil para mí describir lo que vi en ellos, creo que fue gratitud. Entonces entendí el valor de este campeonato".

Leo Messi

Tras ganar la Liga, el club ha empezado ya a construir la plantilla para la próxima temporada. Uno de los grandes objetivos es el retorno de Leo Messi. Y Lewandowski está encantado con la idea. "Sé lo que significa Messi para el Barcelona. Cuando piensas en Barcelona dices Messi y cuando piensas en Messi dices Barça. También sé qué valor aportaría Leo a nuestro equipo, no solo en el campo sino también para todo el club", dice el polaco, que está seguro de que se entendería a la perfección con el argentino: "Siempre me ha gustado jugar con jugadores que entienden de fútbol. Y Leo es de primera categoría. Además, Messi ha cambiado un poco su estilo de juego en los últimos años, hoy es más bien un '10', un mediapunta".

Lewandowski y Messi, en los Laureus | SC

Recientemente, Lewandowski y Messi coincidieron en la ceremonia de entrega de los premios Laureus. Ambos mantuvieron un encuentro cordial. "Mantenlo en secreto, pero cuando le hablé del Barcelona se le iluminaron los ojos. Y no es de extrañar, después de todo, creció aquí, tiene una casa aquí que visita a menudo. Barcelona es su casa".

El futuro

El goleador azulgrana también habla en la entrevista sobre su futuro, dejando claro que le gustaría acabar su carrera en el Barça si sigue tan feliz como ahora. "Mi contrato tiene una duración de dos años más y existe la opción de extenderlo otro año. Pero el contrato en sí no es importante. El bienestar mío y de mi familia es más importante. Siempre quise vivir en España, quería jugar en la Liga. Mientras disfrute del juego, querré estar aquí. En 10 o 15 años me gustaría mirarme al espejo y decir: Robert, te lo pasaste genial".