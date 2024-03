Ferrón apuesta por Flick

Jordi Ferrón, excanterano del FC Barcelona, ha comentado la actualidad del equipo azulgrana en el programa 'El 10 del Barça', que dirige el periodista deportivo Miguel Ángel Ruiz. Ferrón, que jugó un partido de la Copa Catalunya y seis amistosos en el primer equipo azulgrana las temporadas 1997-98 y 1998-99, ha hablado de Xavi Hernández, Flick y Vinicius.

Ferrón, en la actualidad entrenador del INAC Kobe Leonessa, equipo de fútbol femenino japonés con el que se ha proclamado campeón de la Copa Emperatriz, entiende que uno de los problemas del Barça es que "se le pide, más que resultados, que también, una determinada manera de jugar. Y más en la actual situación. Al Barça no se le exige ganarle al Manchester City o al mejor Real Madrid, se le exige que dé pasos adelante, pero este año ha ido dando pasitos hacia atrás. Xavi no está dando con la tecla esta temporada, pero ya anunció su marcha y en rueda de prensa dice que el equipo lo nota y va mejorando pero yo creo que no ha habido una mejora muy grande, aunque si se ve en los resultados".

Ha agregado que "es una pena, pero yo sigo pensando que Xavi, si no lo es ahora, que también podría serlo, creo que sería o será en el futuro un gran entrenador para el Barça. Pero creo que, en determinadas situaciones, tengo la sensación de que echa a faltar al lado alguien que le diga, oye, que por aquí no vas bien. Ya no hablo solo en el campo sino incluso en las ruedas de prensa. Los entrenadores dependemos de los resultados y los resultados del Barça, este año, no son buenos".

Materia prima

Entiende que no se puede comparar la gestión de Pep con la de Xavi porque "la materia prima que tiene Xavi, que no es mala, no es tan excelente como la que tuvo Guardiola en su momento". Ferrón ha comentado también que "creo que Xavi se aleja un poco de la realidad, aunque seguro que él la ve de forma diferente. Sus ruedas de prensa, últimamente, son peores que el partido".

De todas formas, el excanterano tiene muy claro que "Xavi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, está en lo más alto, y le da un poco igual lo que piensen los demás porque él ha sido lo máximo que se puede ser en fútbol. El año pasado vi un Barça de brotes verdes, el problema es que estos brotes este año se han ido abajo".

Xavi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, está en lo más alto, y le da un poco igual lo que piensen los demás porque él ha sido lo máximo que se puede ser en fútbol Jordi Ferrón

Para Ferrón, en entrenador alemán, Hansi Flick, "sería la opción más segura de ir a tiro hecho. El Barça necesita alguien que sepa gestionar toda la presión que tiene ahora mismo encima. Ya la presión es muy grande: está la 'caverna' y la prensa catalana, que está dividida entre los pro y los contra. Es mucha presión. Flick sería la apuesta más segura que tiene el Barça ahora mismo. ¿Si contemplo que siga Xavi? Ahora no, a la mínima se pedirían cabezas. Pero en un futuro, sí. Me parece un entrenador válido para el Barça. ¿De Zerbi? ¿Tendremos la paciencia para que implante su sistema? ¿Se acostumbrará a la presión? Porque al equipo se le exigirá jugar bien y ganar".

El 'caso Vinicius'

Sobre el caso Vinicius, siempre en el foco, cree que "es una pena porque es un muy buen jugador. Creo que la prensa y el entorno lo ha endiosado y se ha creado un problema. Es cierto que está bien coger referentes para tratar el tema del racismo, ojalá todos estuviéramos en contra del racismo, pero del de verdad, no del selectivo en función del color de la camiseta. Ya dije hace un año que cuidado con los referentes que se cogen porque al final se te puede volver en contra, puede ser un boomerang... Y de referente contra el racismo, justamente, Vinicius, no lo es por su actitud. Hay otros jugadores que pueden tener ese papel y que tienen un comportamiento mucho más adecuado. La lucha contra el racismo tiene que ser de todos y siempre".