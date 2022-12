Lewandowski, galardonado con el Golden Foot

El delantero polaco recibió el premio ayer en una gala celebrada en Montecarlo El galardón premia a los futbolistas mayores de 29 años que mantienen una carrera exitosa

Robert Lewandowski fue galardonado ayer con el Golden Foot, a cuyo ganador mayor de 29 años se le premia por su exitosa carrera y no haya ganado el plebiscito anteriormente. Así pues, el polaco se impuso a nombres como los de Leo Messi, Karim Benzema, Thibaut Courtois o Kevin de Bruyne.

El Golden Foot es un galardón concedido desde hace más de 20 años por el Príncipe Alberto II Grimaldi de Mónaco. El delantero del FC Barcelona recibió la mayoría de votos a sus 34 años. Motivos no le faltaron: anotó 42 goles en partidos oficiales a lo largo del 2022.

"Es un honor ganar este premio porque sé que todo lo que hice y hago, me lo he tenido que trabajar mucho. Significa mucho para mí, es especial. No solo para el futbolista, también para la persona porque todo lo que estoy haciendo tiene sentido", expresó el futbolista.

Entre los ganadores de la gala del Golden Foot también se encontraban: Kosovare Asllani (futbolista del Real Madrid), Florentino Pérez (presidente de la Real, categoría Prestige), Emilio Butragueño, Juan Sebastian Veron y Fatih Terim (categoría leyendas). Además del premio conmemorativo, se colocará un molde de los pies de todos los ganadores en el Champions Promenade de Mónaco.

De esta manera, Lewandowski le toma el relevo a Mohamed Salah, ganador del 2021 y a Cristiano Ronaldo (2020), Luka Modric (2019), Edinson Cavani (2018) o Iker Casillas (2017), entre otros. También lo ganaron los exblaugrana Ronaldo Nazário (2006), Ronaldinho (2009), Zlatan Ibrahimovic (2012), Andrés Iniesta (2014) y Samuel Eto'o (2015).