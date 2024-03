Lewandowski dio su clave para superar los cuartos de la Champions

Robert Lewandowski firmó uno de los tres goles en el triunfo del Barça frente al Nápoles en los octavos de final de la Champions y tuvo una acción decisiva en el primero, obra de Fermín. El delantero polaco estaba contento con la clasificación y con el juego, aunque también daba lo que para él es una clave imprescindible para que el equipo tenga opciones en los próximos cuartos de final de la Champions y sea competitivo.

Robert atendió a 'Polsat Sport' en la zona mixta del Estadi Olímpìc tras el partido, destacó que uno de los hándicaps del Barça es que no consigue plasmar su dominio y su buen juego en goles que le permitan sentenciar antes los duelos. "Ya ha habido algunos partidos como este", rememoró el internacional polaco. "Esto es algo que podemos mejorar. Si hubiésemos transformado algunas mejores acciones en la primera mitad, podríamos haber estado ganando 3 o 4-0. No fue así y tuvimos que luchar por la clasificación hasta el final".

Lewandowski resaltó que además de esa falta de contundencia en las áreas, el equipo acusa cierta irregularidad durante el encuentro. "En la segunda parte, el Nápoles llevó un rato la iniciativa. Luego, afortunadamente, marcamos un gol y todo se calmó. A veces nos falta experiencia. Podemos jugar mucho mejor y cerrar los partidos más rápido", afirmó Lewy en la entrevista con 'Polsat Sport'.

Los jugadores del Barça celebran el tercer gol ante el Nápoles / Javi Ferrándiz

Un Barça en transición

Robert destacó que el Barça se encuentra en una fase de transición, con muchos jóvenes jugadores que están asumiendo un enorme protagonismo en partidos de la máxima exigencia y valoró su rol en la plantilla. "Tenemos muchos jóvenes en el equipo y me siento responsable de ellos. Por supuesto, el chutar a portería o el intentar el disparo me aportan un estímulo motivacional. Tengo más ganas de jugar. Hay un pensamiento interno de que si no es ahora, será pronto. Sin embargo, ofensivamente, a menudo podemos sacar más provecho de determinadas situaciones. Necesitamos mejorar la forma en la que creamos situaciones", sentenció Lewandowski.

El Barça conocerá el viernes cuál es su rival en los cuartos de final de la Champions. 'Lewy' dijo no tener preferencias aunque sí que deseo que se trate de un rival que esté al alcance de su equipo. "No sé con quién nos encontraremos. Que nos toque un rival al que podamos superar y nos pondremos en marcha", afirmó. Su deseo es que tras la eliminatoria ante el Nápoles "espero que no haya lesionados" y, sobre todo, "esperemos que juguemos aún mejor".