Lewandowski decide: 'no' a Arabia y se queda en el Barça

Robert Lewandowski seguirá en el Barça la próxima temporada salvo sorpresa mayúscula. El delantero ya ha decidido su continuidad a pesar de las ofertas que le llegan de Arabia Saudí y que le triplicarían el salario. El club blaugrana cuenta con él porque su salida supondría un auténtico problemón. Vitor Roque aún está verde y sería imposible salir al mercado para firmar a un delantero top de su rendimiento este verano.

En estos últimos meses se habían desatado muchos rumores sobre el futuro de Lewandowski. Su rendimiento no era el esperado, Xavi le cambió durante varios partidos y su ficha en el tercer año de contrato preocupaba en el Barça. Era la combinación perfecta para buscar una salida pactada con ofertas encima de la mesa.

Pero el guión ha dado un cambio radical. Lewandowski siempre ha querido permanecer en el Barça y así se lo ha expresado a su agente,Pini Zahavi, y el polaco ha vuelto a ser el delantero letal de los últimos años. Es cierto que han llegado sondeos de Arabia Saudí, tal y como sucedió el verano pasado, pero el goleador no tiene intención de moverse y en el Barça lo saben y respiran tranquilos.

Lewandowski es el líder de este proyecto y ya lleva 20 goles y 9 asistencias en lo que va de temporada. Es más que probable que vuelva a ganar el pichichi y buena parte de las opciones del equipo blaugrana pasan porque esté fino en el tramo decisivo de la temporada. El polaco empieza a recibir balones y dentro del área suele ser infalible.Físicamente también está al cien por cien a pesar de que lleva una temporada cargadísima de partidos.

Una salida de Lewandowski podría provocar un auténtico cataclismo para el próximo curso. El Barça podría recibir un traspaso cercano a los 40 millones y ahorrarse mucho dinero de masa salarial, pero el precio de los grandes delanteros en el mercado está desorbitado. El club no tendría margen de maniobra y su teórico sustituto, Vitor Roque, prácticamente no ha jugado desde el mes de enero. El Barça prefiere una transición tranquila en el 2025, aunque habrá que ver si no continúa un año más dependiendo de sus sensaciones y de la economía blaugrana.

La hoja de ruta y gran sueño de Joan Laporta es poder abordar el fichaje de Haaland en el 2025 como sustituto de Lewandowski. Las piezas pueden cuadrar, pero para ello el club debería mejor mucho económicamente. El Barça sabe que tiene opciones, pero por el momento, el delantero polaco será el referente.