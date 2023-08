L'Equipe: Neymar no renuncia a venir al Barça

Según el diario francés, firma un contrato corto para volver algún día al Camp Nou El futbolista ha apretado muchísimo para que le dejaran jugar ahora un año. Parece que no será posible

La marcha de Neymar al Al Hilal parece ya cuestión de días o horas, aunque el jugador todavía no ha firmado su contrato. Según 'L'Equipe', el jugador tenía muchas ganas de volver al Barça y rubricaría un contrato corto de dos años para tener la última oportunidad en 2025 si sigue mostrando un buen nivel futbolístico. Su sueño era volver ahora jugando cedido un año, pero el club saudí parece que no se lo permitirá.

Tal y como hemos venido explicando, Neymar ya puso como condición al Al Hilal desde un principio la posibilidad de jugar cedido en el Barça. No sorprendió al equipo saudí ya que los intermediarios que realizan la operación ya habían advertido de esta circunstancia hacía semanas. Y el tema volvió a salir en las negociaciones.

El Al Hilal no era demasiado partidario de realizar una operación de estas características. La idea del entorno de Neymar y los intermediarios era firmar un contrato de 4 años y el primer año jugarlo cedido en el Barça, pero el Al Hilal se cerró en banda y acabó pagándole en dos años lo que le iba a pagar en 4. La cantidad de dinero es tan descomunal que Neymar no ha podido decir que no.

Según 'L'Equipe', la obsesión de Neymar es ahora regresar a Europa dentro de dos años y hacerlo en el Barça si aún es posible. Acabar a lo grande su carrera en Europa y, luego, quizás probar otra aventura o volver a Brasil. Ahora todos ya esperan el anuncio de su fichaje en el Al Hilal.