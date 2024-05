Reacción obligatoria del Barça en Madrid para seguir con vida en el playoff ACB

El Barça afronta hoy (20:30h CET) el segundo asalto de las semifinales del playoff de la Liga Endesa, en una nueva visita al Real Madrid. El conjunto azulgrana no pudo arrancar con victoria la serie, y las sensaciones dejaron mucho que desear tras el primer encuentro, que Roger Grimau y sus jugadores perdieron por 19 puntos de diferencia (97-78).

Pese al rendimiento ofrecido en el primer duelo, el marcador de la serie tan solo refleja un 1-0 a favor de los blancos, y el Barça sabe que, con una victoria, le arrebatarían al Real Madrid la ventaja de campo, algo que sería un mazazo para la serie.

El rendimiento de los interiores azulgranas

Pero para ello, debe cambiar mucho lo visto en pista. El planteamiento inicial en el primer duelo no fue el correcto, y el Barça no supo detener ni a Facundo Campazzo ni a Edy Tavares, que en el primer cuarto hicieron mucho daño a los azulgranas. Jan Vesely debe dar un paso al frente y tratar de repetir aquella actuación ante el caboverdiano en la final del curso pasado, en la que le destrozó con su tiro a media distancia. Y Willy Hernangómez debe mostrar ese plus defensivo para tratar de contener al juego interior del Madrid. Su actuación fue mejor que la del checo en el primer partido, anotando 12 puntos.

Mejorar el rendimiento desde el triple

Una de las grandes armas en las victorias del Barça esta campaña ha sido el acierto exterior. Unos triples convertidos con los que el conjunto azulgrana no tiene término medio: o está prácticamente todo el mundo inspirado, o todo lo contrario. En el primer asalto de 'semis' salió cruz, con un pobre cuatro de 22 desde el 6,75.

Willy Hernangómez y Edy Tavares, en el clásico / EFE

Aprovechar el buen momento de Oscar Da Silva

Pese a que la derrota del primer partido fue dura, una de las pocas luces que hubo fue la consolidación del buen momento que atraviesa Oscar Da Silva. El '4' alemán firmó 10 puntos y 7 rebotes el pasado miércoles, y Grimau debe ser valiente si Jabari Parker no cuenta con la inspiración en su tiro: cinco de 14 en el primer duelo, y un escandaloso -31 en el apartado estadístico del más/menos.

Competir los 40 minutos

En clave Madrid, la sensación que quedó de los blancos tras el primer partido es que son un equipo al que se le puede hacer daño, si bien es cierto que se necesita una versión que roce prácticamente la excelencia durante los 40 minutos. Tal y como reconoció Joel Parra, el Barça tan solo compitió 10 minutos en el partido inaugural, y en esos momentos, plantaron cara y le jugaron de tú a tú al conjunto blanco.

Los peligros del Real Madrid

Chus Mateo contó con unos excelsos Campazzo y Tavares, que anotaron 20 y 18 puntos, respectivamente, así como una buena versión ofensiva de Guerschon Yabusele, autor de 16 tantos. Además, y liquidando cualquier intento de remontada, Sergio Llull activó su mejor versión en el último cuarto, anotando cuatro triples consecutivos. El potencial en ataque del Real Madrid no pilla por sorpresa a nadie a estas alturas, y el Barça deberá mejorar su nivel defensivo. Volver a encajar casi 100 puntos sería prácticamente una condena.

Sergio Llull anotó cuatro triples consecutivos en el inicio del último cuarto / EFE

El balance hasta el momento

Hasta el momento, ambos equipos se han visto en un total de siete ocasiones esta campaña, con un balance favorable de 5-2 para el Real Madrid. El Barça busca hoy la primera victoria de la temporada ante los blancos lejos del Palau Blaugrana. El triunfo sería un golpe de efecto para estas semifinales, y ni mucho menos es una tarea imposible. Roger Grimau y sus jugadores compitieron bien en la final de Copa, y en este 2024 ya han ganado dos veces. Ese 85-79 logrado a principios de abril marca el camino.

Por lo tanto, prácticamente sin margen de fallo, el Barça debe salir a por todas para tratar de empatar la eliminatoria ante el Real Madrid. La diferencia entre la victoria y la derrota es más grande que nunca: hacerse con el factor pista, o prácticamente despedirse de la ACB, que supondría firmar una temporada en blanco.