Flick y Deco apuestan por no vender a los titulares del Barça

Hansi Flick con el carné de socio del FC Barcelona / FCB

La primeras conclusiones de los encuentros entre Hansi y Flick y Deco son claras y pasan por intentar mantener el máximo de jugadores titulares de esta plantilla intentando no vender a nadie si la economía lo permite. Los dos tienen el convencimiento de que esta plantilla tiene muchísimo margen de mejora y la idea es no malvender a nadie porque hay futbolistas que se consideran casi insustituibles. Y uno de ellos, el principal, es Ronald Araujo. El Barça estaría en disposición de sacar cerca de 80 millones de euros mañana mismo por el uruguayo si fuera indispensable, pero no piensan hacerlo salvo que sea el propio futbolista el que fuerce la situación.

Vender a uno de los mejores centrales del mundo sería muy mal negocio a pesar de que hay overbooking en esa posición y la decisión está más que tomada. Ahora habrá que ver si Deco es lo suficientemente ágil para conseguir un acuerdo de renovación luchando con las propuestas millonarias que tiene el uruguayo encima de la mesa.

La estrategia con Araujo se calcará en otros casos como el de De Jong o el de Raphinha. Como punto de partida, los tres deben seguir porque son tres futbolistas que pueden aportar. Y los que deberían salir son los jugadores que han gozado de menos minutos y que tienen mercado. El principal problema que se está encontrando Deco es que aquí nadie quiere irse, pero el Barça está obligado, este verano sí, a actuar con firmeza para defender sus intereses. La plantilla debe mantener activos importantes, pero también debe evolucionar y mejorar.

Fllick y Deco saben que va a ser un verano duro, por lo que lo mejor es mantener el máximo de futbolistas posibles y, luego, ver lo que se puede fichar. Rezar para que el Barça ingrese y pueda llegar a la regla del 1-1 y firmar poco, pero bien. El técnico alemán está convencido que con poquísimos retoques de primer nivel, este grupo puede dar un salto hacia adelante. Eso sí, los titulares no pueden tocarse aunque habrá riesgo hasta finales de agosto. Las reglas del juego están clara y deben cumplirse si es posible.