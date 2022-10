Lenglet explica su salida del Barça

El central francés está cedido en el Tottenham Hotspur hasta final de temporada "Cuando tienes 27 años, quieres estar más involucarado y jugar más minutos", reconoció

En plena reconstrucción de la plantilla y del proyecto deportivo del FC Barcelona, uno de los damnificados fue Clément Lenglet, a quien se le comunicó que no entraba en los planes del cuerpo técnico. El francés asumió el mensaje y puso rumbo al Tottenham Hotspur de la Premier League. Eso sí, en calidad de cedido: hasta el 30 de junio de 2023, cuando regresará a la disciplina blaugrana, aunque difícilmente se contará con él.

En una entrevista concedida a 'The Times', Lenglet explicó los motivos de su salida del Camp Nou y su aterrizaje en Londres. "Vine aquí para vivir una nueva experiencia y quería jugar más minutos. Cuando tienes 27 años, quieres estar involucrado. Esa fue mi primera idea", dijo el futbolista.

"En el contrato no hay una opción de compra, pero estamos en octubre. Es el comienzo de la temporada y tenemos que esperar antes de pensar en esto. Tengo que estar bien en el campo y ayudar al equipo. Tal vez si todo está bien, hablaremos. Pero es demasiado pronto", añadió el galo.

No obstante, sus apariciones en los Spurs están produciéndose a cuentagotas: tan solo ha jugado 7 partidos (cuatro de Champions y tres de la Premier League) de los 15 que ha disputado el conjunto inglés, sumando un total de 496 minutos. Su rol es el de oxigenar la defensa, pero el esquema con defensa de tres y el rendimiento de Davies, Dier y Romero le dificulta tener más rodaje.

Respecto al momento el que se encuentra inmerso el Barça, no quiso mojarse mucho, pero explicó en la misma entrevista que "no estoy allí este año, así que no me gusta hablar mucho cuando no estoy en ese lugar, pero el Barcelona es un club muy grande; tal vez los últimos años no fueron muy buenos, pero en unos años nosotros, ellos, mejoraremos y lucharemos por todo nuevamente".

También tuvo palabras para Leo Messi, excompañero de vestuario de Lenglet, pero también rival durante su anterior etapa en el Sevilla. "Para mí, Messi siempre es un jugador del Barça. Este último año ha sido más difícil porque era la primera vez que cambiaba de club. Este año es totalmente diferente. Lo está haciendo muy bien. Jugué con él en el Barça y contra él en el Sevilla. ¡Era mejor con él!", comentó.