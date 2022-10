Kessie no tira la toalla

El futbolista marfileño mantiene la confianza en que acabará teniendo oportunidades y que llegará su momento Después de no jugar ni un minuto ante el Villarreal en el Camp Nou, se ejercitó en solitario por su cuenta

Franck Kessie no estuvo entre los 16 elegidos por Xavi Hernández para participar en el FC Barcelona-Villarreal. Al jugador mafrileño le está costando entrar en los esquemas del técnico azulgrana. De hecho, en los últimos cinco partidos ha jugado 35' en total. Tenía claro el ex del Milan que no sería nada fácil ganarse el sitio ante le enorme competencia existente y con Pedri, Gavi o Frenkie de Jong en esa pugna. Y a pesar de que no está entrando lo que desearía, no tira, para nada la toalla.

Franck es un futbolista de equipo y está siempre a disposición del conjunto y del entrenador. Venía acostumbrado a jugarlo todo y a ser importante en el Milan, pero mentalmente sigue fuerte y confiado en que sus oportunidades llegarán. Se ejercita duro para ello, para estar disponible y al 100% cuando el entrenador de Terrassa requiera de sus servicios. Está satisfecho con la decisión que tomó y no va a desistir tan pronto.

TRABAJÓ POR SU CUENTA TRAS EL BARÇA-VILLARREAL

De hecho, según ha sabido SPORT, se ejercitó por su cuenta en solitario en su casa tras el encuentro ante el Villarreal. Pasadas las 23:00. También hay que tener en cuenta que Costa de Marfil no está clasificada para el Mundial de Catar, por lo que Franck podrá aprovechar para ponerse a tono y descansar. El grueso de la plantilla volverá con una carga importante de viajes y de partidos. Así pues, a finales de año e inicios llegarán seguramente más oportunidades. Mientras, con la mente puesta en el próximo partido. En este caso, la visita del Athletic al Camp Nou.