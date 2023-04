Laporta: "La UEFA no ha caído en la trampa de Tebas"

El presidente azulgrana ha abordado el tema de la investigación de la UEFA y la posibilidad de recibir una sanción por el 'caso Negreira' "El señor Ceferin, por su parte, está actuando con prudencia y de forma responsable", ha declarado

Joan Laporta ha comparecido frente a los medios en la rueda de prensa del 'caso Negreira' para aclarar la polémica entorno a la investigación de la UEFA. El presidente ha querido comparar la actuación del máximo organismo europeo con la de LaLiga, que tilda de 'irresponsable' por las declaraciones de Javier Tebas.

"Si he hablado de Tebas ha sido porque creo que está teniendo un comportamiento absolutamente irresponsable para perjudicar a la reputación del FC Barcelona. Está validando hipótesis que son falsas: dijo que el Barça reconoció que no existían estos servicios y esto es completamente falso", ha declarado. Laporta ha hecho referencia al hecho de la presunción de inocencia, un derecho que no se ha respetado. No ha dudado en señalar a Javier Tebas.

"Me vuelvo a remitir al informe de la Agencia Tributaria. En la página 20, los empleados del club dijeron que no localizaban los informes, no que no se hubieran hecho. Afortunadamente, el área de 'Compliance' ha encontrado 629 informes y 43 CDs entre 2014 y 2018. El señor Ceferin, por su parte, está actuando con prudencia y de forma responsable", añadió sobre el tema.

Sobre el máximo mandatario de la UEFA, que planteó la posibilidad de sancionar al FC Barcelona, apuntó que "no ha caído en la trampa del señor Tebas. Al menos de momento. Los inputs que tengo de la investigación de la UEFA es que se pronunciará cuando seamos juzgados. Como estoy convencido de que el Barça será eximido de cualquier responsabilidad penal, tengo claro que seguiremos con normalidad", declaró Laporta.