Laporta confirma que tendrá un cara a cara con Tebas

El presidente del Barça atizó contra el máximo dirigente de la Liga en su comparecencia sobre el 'caso Negreira' Ambos presidentes se encontrarán en la Asamblea de LaLiga del próximo miércoles

Joan Laporta compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa para pronunciarse sobre el 'caso Negreira'. En su discurso no dudó en atizar a Javier Tebas, presidente de la Liga, al que calificó como "irresponsable y poco profesional".

"El despacho externo ha actuado con transparencia e independencia. Es muy importante que se deje trabajar a la justicia. Nosotros tenemos la intención de colaborar al máximo para esclarecer estos hechos. El Barça debe ser eximido de toda responsabilidad penal. Las acusaciones se tienen que demostrar", decía Laporta.

"Lo que no puede ser es que se nos condene antes de ser juzgados. Vivimos en un estado de derecho y uno de sus principios básicos es el de la presunción de inocencia. Una presunción de inocencia que, hasta ahora, el Barça no ha tenido".

"Como presidente del Barça, exijo la máxima responsabilidad a las instituciones que rigen el fútbol español, europeo y mundial. También a los medios de comunicación. Nos estamos jugando el buen nombre y la credibilidad del club, el colectivo arbitral y el fútbol", añadía.

"Le pido que ature su incontinencia verbal"

"Estamos asistiendo a un juicio salomónico en el que hay personas que intentan hacer daño a los que no nos hemos doblegado a sus peticiones y voluntades. Esto es intolerable. Quiero señalar, en concreto, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas", señalaba de manera contundente.

"Con sus manifestaciones constantes, ha alimentado la polémica y ha aportado documentación falsa a la Fiscalía. Le pido que ature su incontinencia verbal porque no hace ningún favor a la institución que representa".

"Está validando información que es falsa: ha llegado a decir que no existía ningún informe. El presidente de la Federación, por ejemplo, no se ha sumado a este linchamiento. El CSD tampoco. Agradezco sus posicionamientos", finalizó.

Habrá un 'cara a cara'

Ambos dirigentes se encontrarán en la próxima Asamblea de LaLiga que se celebrará este miércoles. Laporta lo confirmó en rueda de prensa, mientras aprovechaba para recriminarle su actitud frente al caso. "Me hubiera gustado que el presidente de la Liga nos hubiera llamado antes de hacer un juicio. Nos hemos encontrado con una actitud de bombero pirómano. Ni él ni ningún otro presidente de algún club nos ha llamado", confesó.

"Voy a ir el miércoles a la Asamblea de la Liga para, si me dan la oportunidad, explicarles de qué va esto. A buen entendedor, pocas palabras bastan. No me sorprende la actitud del presidente de la Liga habida cuenta de su obsesión con el Barça. Espero que me dejen explicarme porque, insisto, no se ha cometido ningún delito", afirmó Laporta.