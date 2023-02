Laporta revela que Ansu tiene ofertas

Admite conversaciones con Mendes, pero asegura que no les consta que el jugador quiera salir "Es jugador del Barça y no tenemos noticias de que quiera hacer movimientos", señaló

Joan Laporta se ha referido a la situación de Ansu Fati durante la rueda de prensa de este mediodía. El presidente azulgrana se ha mostrado optimista con el futuro de Ansu y ha asegurado que tiene que ser una figura clave en la planificación deportiva.

El presidente ha reconocido que Mendes ha estado en Barcelona estos días, pero que no han cambiado los objetivos del futbolista. "El representante de Ansu ha estado estos días en Barcelona, pero Ansu es jugador del Barça y tenemos grandes esperanzas. No tenemos noticias de que quiera hacer movimientos. Es una persona querida y un jugador con el que tenemos grandes esperanzas", ha explicado.

Laporta ha insistido con la idea de que el club no tiene intenciones de vender al futbolista, pero ha admitido que el jugador tiene propuestas. "En estos momentos no nos planteamos una venta. El futuro no lo puedo predecir, pero para nosotros es un jugador en el que tenemos depositadas grandes esperanzas. Depende del entrenador, de que lo haga jugar y considere que es útil para el grupo. Xavi le está dando oportunidades y el jugador ha generado muchas expectativas que puede hacer realidad. Está integrado, nos cae bien. No te puedo decir de ningún jugador si seguirá o no. Querría que los que tienen contrato sigan. Son jugadores codiciados y cotizados, siempre habrá noticias de rumores. Nos lo hace saber su representante (Ansu) que hay clubes interesados. No tenemos noticia de que el jugador quiera irse y está decidido a triunfar aquí".

Las palabras de Laporta desmienten algunas informaciones que apuntaban a que Ansu se plantea cada vez más una salida del club. En las últimas horas se ha apuntado a que el representante del futbolista vería con buenos ojos la marcha del jugador este verano. El propio futbolista estaría decepcionando con los minutos que está teniendo en el equipo las últimas semanas.

Una de las teorías sobre una posible venta de Ansu es la necesidad de una venta importante para cuadrar los números. Sobre este asunto también se ha explayado Laporta.

"No sería necesario hacer un gran traspaso en verano. No es estrictamente necesario, pero en los mercado se abren muchas posibilidades. Depende de la voluntad de cada uno. Pero no estamos obligados porque pensamos que tenemos otras soluciones. Otra cosa es que queramos".