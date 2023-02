Laporta, sobre Matías Messi: "Sus palabras no afectan a la relación de Leo con el Barça"

El presidente del FC Barcelona restó importancia a las palabras del hermano "porque se ha disculpado" Laporta recalcó que la polémica "no afecta las relaciones de Messi con el Barça y del Barça con Messi"

El presidente el FC Barcelona, Joan Laporta, se refirió a las polémicas declaraciones del hermano de Leo Messi, Matías Messi, contra su figura.

El dirigente recordó que "Leo Messi es patrimonio" y no quiso profundizar ya que el hermano de Lionel "se ha disculpado".

Laporta recordó que "es obvio que Leo Messi es patrimonio del Barça, estamos muy orgullosos de un jugador de su nivel, del mejor de la historia".

NO ME HAGAN HABLAR DE MESSI

Tras esta declaración, el presidente quiso pasar página y pidió que "no me hagan hablar de Messi, es jugador del PSG. No quiero hablar de jugadores de otros clubs, es jugador del PSG y quiero respetarlos. Sobre lo del hermano, le quito importancia porque se ha disculpado".

Ante una nueva pregunta sobre Leo, Laporta insistió en que "sus palabras no afectan las relaciones de Messi con el Barça y de Barça con Messi".

El máximo representante blaugrana incluso se mostró "comprensivo" con Matías Messi ya que "es el hermano y fue muy triste como acabó. No le daría más importante. Al revés, tengo cierta comprensión. La lógica es que ha pedido disculpas y se agradece".

Laporta recibió una nueva pregunta sobre el caso y comentó que "desde la última vez que hablamos, entiendo que las relaciones son correctas. De este tema no hemos hablado porque no le damos importancia y aceptamos las disculpas".