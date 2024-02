Laporta tiene que pensar si Xavi tiene la solución

La visita de Laporta a Xavi y al equipo / FCB

El primer remate a portería del Barça acabó en gol. Fue el primero de los dos únicos chuts a puerta que realizaron los azulgranas en este periodo. Un pobre registro. El autor fue un joven de tan solo 16 años. El mejor del equipo, el más acertado, el que ya produce más miedo a los defensas rivales y el único que se salva de un nuevo ridículo del Barça en Montjuic.

Me refiero, claro, a Lamine Yamal. Nadie debe olvidar la edad de Lamine. Ya sea para alabarlo o para protegerlo. Como nadie debe olvidar o percatarse que el Granada es el penúltimo equipo de la Liga, que solo ha ganado dos partidos de los 24 disputados, que solo ha sumado un punto fuera de casa y que fue en campo del colista. Sabe mal decirlo porque este equipo tiene excelentes centrocampistas, pero ninguno de ellos marca la diferencia. Creó alguna ocasión Pedri, pero Gündogan y de Jong pasaron inadvertidos. Como si no estuvieran. Por tanto, sin control, hay descontrol. Es humillante que el Granada le marque tres goles al Barça y pudo lograr alguno más. Es desesperante no ver por ningún lado la reacción prometida por Xavi y es muy triste ver a excelentes futbolistas jugar sin criterio alguno.

Queda mucha Liga y la Champions y no este equipo no evoluciona. Laporta optó por permitir a Xavi una dimisión a medida. Fue una decisión que compartimos por quien es el entrenador del Barça, pero visto lo visto todo está en peligro. Hay tiempo para la reacción y tiempo para mejorar, pero cada día son más los culés que ya no confían en este equipo y en este entrenador. Queda ya muy poco para que todos apunten directamente al presidente. No es fácil destituir a Xavi ni nadie garantiza que Márquez lo haría mejor, pero quizá estos futbolistas necesitan un cambio de verdad.