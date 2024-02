Lamine no se merece tener que vivir esto

Lamine Yamal, en el Barça - Granada / JAVI FERRÁNDIZ

Lamine Yamal es muy bueno, buenísimo, tremendamente bueno, pero no olvidemos que tiene 16 años y no tendría que estar llevando el peso del equipo en sus hombros y jugando minutos por doquier. Xavi ha tenido que entregarse a él y es que si ves que tienes un futbolista tan diferente en tu plantilla te cuesta mucho no tirar de él.

Estamos rendidos a él, se merece todos los elogios pero también tendría que merecerse todo el tiempo del mundo, que lo pudieramos mimar y darle su tiempo, recordemos como fuimos viendo poco a poco a Iniesta. Seguramente se merece ser titular en el Barça actual pero lo que no se merece Lamine es tener que correr arriba y abajo sabiendo que el equipo le necesita en todas las partes del campo. Hay que ofrecerle unos mimbres, una estructura de juego y poder modelarle poco a poco para ser el delantero del futuro del Barça, que no tenga que jugar siempre a la desesperada, a remontar, marcar y volver a arrancar.

Ante el Granada fue el motor ofensivo del equipo, marcó dos tantos y demostró que está capacitado para hacer lo que se le está pidiendo pero no es de recibo, hay jugadores en la plantilla que tendrían que estar dando lo que se le pide a él, es un tesoro que has encontrado en la Masía y tendríamos que estar pidiendo que le vieramos más... la situación nos lleva a decir que a ver si le vemos un poco menos y aparecen más los que tendrían que estar dando el callo.