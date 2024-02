LaLiga observa con lupa al Barça

Si nada cambia, Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid a partir del próximo 1 de julio. La estrella del PSG ya ha dado el paso de anunciar al PSG que no renovará y el Madrid aparece como único y gran destino para el crack francés.

Su contrato, una obra de ingeniería financiera que unirá salario fijo, prima de fichaje y una dura negociación de derechos de imagen que permitirá al francés no perder múscula financiero y al Madrid inscribir su contrato en LaLiga sin preocupaciones como ya os hemos contado en SPORT.

LALIGA MIRA AL BARÇA

Sin embargo, llama la atención las facilidades que tendrá el Real Madrid para inscribir un contrato de Mbappé con unas cantidades mucho más bajas de lo esperado para un jugador de la categoría del francés y los problemas que la patronal acaba poniendo al Barça, un club que siempre está bajo la lupa de Tebas. Por ejemplo, pasó con Joao Félix. El club aseguró que el jugador solo cobraba 400.000 euros, pues era el esfuerzo que hacía para poder ser inscrito. Sin embargo, LaLiga le contabilizó un sueldo diez veces superior. "Tomó como referencia el contrato que el jugador tenía con el Atlético de Madrid. Con Mbappé no tomará como referencia el de otro campeonato. Sabe que hay una prima de fichajes y, lo dicho, LaLiga necesita jugadores de su calidad", explican desde el club.

Pero LaLiga tenía al mejor futbolista del mundo y el Barça no lo pudo retener. "La situación económica del Barça era más que mala y no se podía permitir a Messi. No tenía nada que ver con la situación económica actual del Real Madrid. Además, existió algo de chantaje, pues si se hubiese firmado con CVC, Messi se hubiese quedado, pero en el club creyeron que aquel contrato era malo para el Barça", acaban.