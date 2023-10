¡Kounde lo vuelve hacer! El increíble 'outfit' del francés para el clásico

Era duda hasta último momento, pero Jules Kounde no ha querido perderse el partido más importante de la temporada. Sin duda, el francés ha sido la gran sorpresa de la convocatoria de Xavi, y es que el francés, de los elegidos, era el que lo tenía más complicado para llegar tras lesionarse ante el Granada por un golpe involuntario de Gavi.

Pese a llegar, Kounde no formará parte del once titular del FC Barcelona en el clásico, ya que Xavi no ha querido arriesgar de inicio y ha apostado por una defensa de cuatro formada por Araujo en el lateral, Christensen e Iñigo de centrales y Balde de lateral zurdo, con Cancelo más liberado de tareas defensivas.

La convocatoria del francés, sin embargo, ha permitido a los amantes de la moda disfrutar de un nuevo 'outfit Kounde' en el día que todas la cámaras están atentas hasta el más mínimo detalle.

El francés ha abandonado el negro con corbata de las últimas ocasiones para presentarse en Montjuïc con un jersei de tonos grises con cuello de americana, unos pantalones cortos y anchos por encima de la rodilla, calcetines blancos altos y unas deportivas muy deportivas. Todo esto, acompañado de una maleta.

LOS COMPAÑEROS SE SUMAN

Sin llegar a imitar los estilos del francés, otros jugadores del Barça han destacado por su vestimenta a su llegada al Estadi. Por ejemplo,