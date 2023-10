Alineación del Barcelona para el clásico frente al Real Madrid

Xavi Hernández ha podido recuperar a algunos de los lesionados de cara al duelo del Estadi Olímpic de Montjuïc Barcelona - Real Madrid: última hora y previa del clásico en directo

Después de despejar esta mañana las incógnitas en torno a la convocatoria para el Barça - Real Madrid de la Liga, Xavi Hernández ha revelado el once inicial para el clásico de esta tarde en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Un once inicial en el que, lógicamente, hay numerosas novedades y en el que finalmente Xavi ha activado el 'plan B'.

Tras una semana de dudas, el entrenador del FC Barcelona despejó algunas de estas incógnitas cuando facilitó la convocatoria para el clásico. Una lista en la que se registró la nota negativa de la ausencia de Frenkie de Jong y las positivas del regreso de Raphinha, Lewandowski y, especialmente de Jules Koundé.

A partir de aquí, Xavi ha intentado armar un once inicial con el que afrontar a un Real Madrid que llega con toda su artillería una vez que Jude Bellingham pudo entrar en el once de Carlo Ancelotti sin mayores problemas. Un once en el que ha apostado por su plan alternativo, en el cual Robert Lewandowski no es titular.

En el clásico del Estadi Olímpic, que acoge por primera vez este evento de repercusión mundial, estará en juego el liderato de La Liga, ajustar todavía más el balance entre Barça y Madrid en el histórico de los clásicos y, también, ser capaces de asestar al eterno rival un golpe psicológico que siempre deja alguna secuela si se produce un triunfo especialmente sonado.

El once del Barça para el clásico contra el Real Madrid de la Liga 2023/24

A partir de aquí, las armas tácticas para buscar esa victoria, con el duelo Araujo-Vinicius como uno de los posibles alicientes o la presencia de Lamine Yamal y Juli Guiu, y que en el caso del Barça y Xavi Hernández pasan por este once inicial:

Ter Stegen; Araujo, Christensen, Iñigo Martínez, Balde; Fermín, Gündogan, Gavi; Joao Cancelo, Ferran y Joao Felix.