Kimmich no ve claro el interés del Barça

Joshua Kimmich es uno de los pivotes que gusta en el Barça para dar un golpe de mercado. El club blaugrana lleva años en contacto con su entorno informándose de su situación y dejándole claro su interés, pero nunca se ha podido concretar su incorporación. Este verano sí podría salir del Bayern, pero en el entorno del jugador dudan de las opciones del Barça para ficharle por motivos económicos. El Bayern va a pedir mucho dinero y la situación del club blaugrana no invita al optimismo y, según, 'Kicker', el futbolista podría priorizar otras opciones más viables para continuar su carrera.

Kimmich es un enamorado del Barça y tiene claro que encajaría en el estilo blaugrana. Este último verano, incluso, estuvo hablando con Xavi Hernández de su posible incorporación y estaba decidido a dar el salto, pero nunca hubo opciones reales de ficharle porque el Bayern no quería negociar y el Barça no tenía el dinero suficiente. Ahora, el centrocampista entiende que ha acabado un ciclo en Alemania y no ha negociado su renovación con un contrato que expira en el 2025. Si la situación sigue igual, el club bávaro lo pondrá en el mercado para impedir que salga libre.

El Barça está plenamente informado de su situación y ha mantiene su interés en el futbolista, pero Kimmich no va a esperar eternamente. Si el club blaugrana tiene la capacidad económica para dar el paso adelante, Kimmich estaría encantado de acabar vistiendo la camiseta blaugrana, pero hoy por hoy el Barça no le puede garantizar nada y el futbolista desea aclarar su situación antes de iniciar la Supercopa.

El destino final de Kimmich podría estar en el PSG o el Manchester City. Los dos clubs le ven como una oportunidad de mercado y en estos casos sí que estarían en disposición de negociar un traspaso superior a los 65 millones de euros. La puja ya ha comenzado y tras los cuartos de final de la Champions podría haber novedades. Por ahora, el Bayern mantiene su intención de renovarle siempre que su salario no augmente, pero sabe que sus opciones comienzan a ser mínimas. En el Barça, Kimmich gusta muchísimo pero si no se venden varios jugadores será imposible afrontar la operación.