Juli Guiu: "La asociación con los Stones provoca envidia mundial"

Juli Guiu (Barcelona, 1975) es vicepresidente de marketing del FC Barcelona desde que Joan Laporta ganó las elecciones en marzo del 2021. Su puesto es clave teniendo en cuenta que de su área dependen buena parte de los ingresos del club. Fue importante para que el club se asociase con Spotify, que ha elegido promocionar a unos mitos como los Stones en la camiseta del Barça.

El clásico de este sábado será recordado, entre otras cosas, por la camiseta del Barça con el logo de los Stones. ¿Qué supone para el club?

Esta acción ha supuesto un impacto brutal. Pero no solo en el partido, es global, es mundial. Es una acción única. Esta asociación entre el club más grande del mundo y unas estrellas del rock como los Stones ha provocado envidia mundial.

¿Cómo se gestó?

Spotify es un partner muy activo, al que le gusta hacer cosas. Ya hicimos una acción con Drake que dio la vuelta al mundo. Hoy se ha anunciado que es el artista récord de ventas superando a los Beatles y a Elvis. Después lo hicimos con Rosalía y Motomami y ahora los Stones. Nos sentamos, pensamos y decidimos. Son acciones que no nos dan rédito un solo día, son globales. Se ha juntado que sacan álbum después de dieciocho años y que tanto Spotify como nosotros queremos hacer cosas juntos. Es cierto que no puedes hacer muchas porque no tendría sentido, deben ser cosas puntuales, debes elegir muy bien el día y no hay partido más importante que un clásico.

¿Cómo ha ido la venta de camisetas de coleccionista?

No podía ir mejor. Ha sido espectacular. Están agotadas. Puede quedar alguna talla especial de las 1899 que se pusieron a la venta, pero es 'sold out' técnico. Y se consiguió en veinte horas. Un éxito. Porque también se han vendido todos los productos de la colección.

¿Qué está representando para el Barça esta asociación con Spotify?

Poder hacer cosas únicas, dinámicas, diferentes que tienen una repercusión a nivel mundial. Es un partner joven que va muy bien para la marca Barça.

¿Cómo va el exilio en Montjuïc?

Es cierto que es una pérdida importante económicamente hablando porque pierdes muchas localidades, pero la experiencia está siendo muy positiva. Había un estigma del pasado, he oído auténticas barbaridades. Hemos hecho una inversión en accesos, zonas VIP... y estamos muy contentos de como está funcionando.

Las entradas están siendo buenas.

La respuesta del aficionado está siendo muy buena. Lo está siendo en todos los partidos y contra el Real Madrid haremos récord de asistencia y récord de facturación.

En el presupuesto de esta temporada, el área comercial es clave ante la disminución de ingresos por el estadio. No pueden fallar.

No puede fallar ni ahora ni nunca. No nos podemos relajar. Es cierto que venimos de una facturación récord, habiendo superado el millón de entradas vendidas en el Spotify Camp Nou, de asistencia en el Museu. Venimos de un gran año, pero sabiendo que perdemos 35.000 entradas, debemos apretar todavía más.

Deben llegar 378 millones del área comercial. ¿Es muy exigente?

Es muy agresivo, pero lo debemos conseguir. Es exigente, pero no nos podemos permitir el lujo de no hacerlo. Por suerte, tenemos un equipazo en todas las áreas.

¿Va camino de cumplirse?

Todavía no hemos pasado el primer trimestre. No puedo asegurar que se cumplirá, pero sí decir que estamos en buena línea y que debe cumplirse.

¿Y cómo se hace para cumplirlo siendo tan exigente?

Trabajando. Hemos firmado ya veinte nuevos partners que van para esta temporada. A nivel de entradas, va bien. Está funcionando el boca-oreja. Parecía que era un drama ir a Montjuic, pero todo va bien. Los accesos, la movilidad, el Estadi está muy bien y se ve muy bien el fútbol.

Para el cumplimiento del presupuesto, es muy importante el buen funcionamiento de les 'botigues'. ¿Cómo va la de Madrid?

Muy bien, por encima de presupuesto. Es que en Madrid hay mucho culer, como aquí también hay mucho merengue. Está muy bien situada y está siendo un éxito.

BLM es la joya de la corona. ¿Cómo está funcionando?

Es una de las joyas, que el Barça tiene muchas. Funciona muy bien, innovando. Ahora hemos empezado a vender los asientos del Spotify Camp Nou, pronto lanzaremos una nueva promoción. Cada vez vendemos cosas más nuevas, diferentes, enfocadas al socio y seguidor del Barça.

¿Cómo ha arrancado la venta de asientos?

Brutal. Otro éxito. Sorprendente. Son de aquellas cosas que no esperas, pero todo el mundo quiere un asiento, un recuerdo del Spotify Camp Nou.

¿Qué jugadores venden más?

Lewandowski, Pedri, Gavi, Alexia y Aitana son los que más venden.

¿Puede ser BLM una nueva palanca?

No. Ni para el presidente ni para la junta directiva está en el libro de ruta vender un porcentaje de BLM.

¿Se han acabado las palancas?

Sí. Ya no están contempladas en el presupuesto.

Tienen contrato con Nike hasta el 2028. ¿Cómo es la relación?

Hablamos constantemente. La relación es buena y fluida. BLM habla con ellos mucho. Para pedidos y otras muchas cosas, para campañas de publicidad. En el último Mundial, todo eran camisetas de selecciones y el único que salió con la camiseta de un club fue Ronaldinho con la del Barça.

Entre Nike y la junta apostaron por la camiseta blanca.

Otro exitazo. A mucha gente le encanta. Viene de hace casi dos años, a los seis meses de entrar nosotros hubo conversaciones entre Nike y el club sobre este tema. Creímos que era una buena idea. Podía crear polémica, pero en este club todo es polémico cuando te sales un poco de la carretera. Lo ligamos también a Johan Cruyff por aquella imagen icónica del holandés con la camiseta blanca del Barça.

¿Cómo está la marca Barça?

Lo digo con orgullo. Creo que está mejor que nunca. Y lo digo con datos reales. No puede ser que tengamos veinte nuevos patrocinadores, que hagamos récord si la marca está hecha un desastre. Está muy bien.

Juli Guiu, en un momento de la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

¿No se ha notado la marcha de Messi?

Messi es el mejor jugador de la historia y evidentemente que ayuda a vender. Afecta porque pierdes un activo que es el mejor jugador de la historia, pero hemos sido capaces de que no haya afectado a los números.

¿Y el 'caso Negreira' afecta?

Todo afecta. Por la dimensión del club, cualquier cosa afecta. En positivo y en negativo. Todo es un tsunami en el Barça.

A nivel de ingresos, ¿qué representará el nuevo Spotify Camp Nou?

Ya se lo puede imaginar. Será el estadio más grande de Europa, que estará en el Espai Barça, un estadio que está dentro de la ciudad, con lo que ello significa para el turismo. Tenemos y tendremos un equipazo.

O sea que no debe retrasarse.

En eso estamos todos, en que se cumplan todos los plazos.

¿Qué papel debe jugar en el Mundial del 2030?

Será el mejor estadio de Europa y del mundo. Debemos estar en el Mundial y mostrar a todo el mundo el estadio que tenemos. No tendría ningún sentido que el mejor estadio del mundo no tuviese un papel importante en el Mundial.

¿Las giras ya serán siempre en Estados Unidos?

No, tenemos otros territorios para explorar, pero la verdad es que nos va muy bien en Estados Unidos, tenemos muchos partners locales. La presencia del equipo te refuerza.

¿Habrá amistoso antes de final de año en Estados Unidos?

En diciembre.

Todavía queda para eso. Antes llega el clásico. ¿Qué espera?

Ganar. Nunca me levanto por la mañana esperando perder. Espero ganar.

¿Qué le parece que Florentino Pérez no viaje?

Es una pregunta para él porque la decisión la ha tomado él.