Jordi Mestre: "Lo que se pagaba por los informes es una barbaridad"

El exvicepresidente deportivo del Barça sabía que existían, pero no les hacía ningún caso Dice que es imposible que el dinero fuese para recibir tratos de favor de los árbitros viendo algunas actuaciones de aquellos años

El 'Caso Negreira' presenta novedades cada día. Hoy, el árbitro catalán Estrada Fernández ha presentado una querella criminal contra Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero por atentar contra la limpieza del fútbol.

Del caso, ha hablado Jordi Mestre, que fue vicepresidente deportivo del Barça bajo el mandato de Josep Maria Bartomeu. El exdirectivo ha dicho que nadie puede pensar que el club blaugrana compró árbitros, como se viene insinuando desde varios sectores desde que se supo del caso. "Estoy sorprendido y molesto porque que se asocie esto a que hayamos recibido trato de favor de los árbitros es una entelequia. Perdimos una Liga en el Camp Nou contra el Atlético por un gol anulado que era gol y nos anularon un gol en el campo del Betis cuando el balón había entrado un metro", ha dicho en una entrevista en el 'Tu Diràs' de Rac-1.

Mestre ha explicado que no tenía ninguna relación con Negreira, pero sí sabía la existencia de los informes, aunque no les hizo demasiado caso. "No conocía la relación con Enríquez Negreira. No lo he visto en mi vida. Ni a él ni a su hijo. Sí sabía que había informes que pasaban para el primer equipo y el filial. Me los pasaban, pero era un tema técnico y dije que no me los pasasen a mi. Eran informes arbitrales. Me los pasaba Josep Contreras. Este señor era miembro de la comisión deportiva, no era directivo. Me imagino que llegaban a la secretaría técnica y a partir de aquí, ya no lo sé. No les encontraba sustancia y no le di demasiada importancia", ha explicado el exdirectivo.

El exvicepresidente deportivo ha explicado que tampoco sabía el coste de aquellos informes, pero que una vez ha conocido las cifras por la prensa, le parecen exageradas. "Es un coste muy importante, es una barbaridad. Un ejecutivo, para cobrar medio millón al año, ha de ser muy bueno. Eso sí, si como dicen ha sido para comprar árbitros nos han estafado porque nos perjudicaron. Si hubiese sabido el precio, hubiese pedido explicaciones".

Mestre ha aclarado que esos informes nunca pasaron por junta directiva. Tampoco lo que costaban y ha dicho que era un cosa de los ejecutivos y que ya existe en el club una departamento de Compliance que debe dar luz verde a todas las operaciones.