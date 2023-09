Joao Félix se sube a su último gran tren

Tras una convulsa etapa con en el Atlético con Diego Simeone y una cesión improductiva en el Chelsea, el Barça le abre sus puertas El futbolista portugués, de solo 23 años, ve cumplido su sueño: “Quiero jugar en el Barça, espero que se haga realidad”, dijo en julio

Es joven, solo tiene 23 años (cumplirá los 24 en noviembre), pero suma ya seis temporadas en la elite del fútbol europeo entre Benfica, Atlético y Chelsea. Su explosión en Portugal llevó a los colchoneros a pagar casi 130 millones de euros por su fichaje. Está en esa edad en la que vas para arriba o vas para abajo y no hay término medio.

De ahí su apuesta valiente, inequívoca y un punto inconsciente por vestirse de blaugrana:_“Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Lo soñé desde niño. Si sucede, será se habrá hecho realidad”, dijo en el mes de julio a través del Twitter de Fabrizio Romano. Rompió la baraja, como lo ha hecho tantas veces sobre el césped, mostrando una personalidad impropia para alguien tan joven que le ha costado varios disgustos en el vestuario. Su relación con Simeone, que intentó encauzar su talento durante su etapa en el Metropolitano, es la mejor prueba de ello. Ya no se hablan. Han acabado muy mal tras su regreso desde Londres, donde jugó cedido en el Chelsea y tampoco acabó de cuajar. En el Barça se encontrará con Xavi, que no tenía muy claro su fichaje.

Joao Félix jugará cedido en el Barça la próxima temporada | Instagram: @joaofelix79

Todo un reto para un futbolista que deberá ganarse la confianza del técnico y de una afición muy exigente y que le mira con cierto recelo por sus recientes polémicas, con opiniones encontradas sobre la idoneidad de su incorporación. Joao Félix está, seguramente, ante su último gran tren, el que le lleve hacia la primera línea europea o le consolide como una eterna promesa al que le traicionó un carácter irreverente y altivo, características que, bien gestionadas, pueden ayudarle a triunfar en el Barça. Depende exclusivamente de él. De nadie más.