Joao Félix responde a Griezmann: "Fue culpa de varios"

Tras las palabras de Antoine en la previa del duelo ante el Barça del domingo acerca de la salida del luso, el actual futbolista azulgrana ha dado su versión El delantero cedido por el Atlético se reencontró con el gol ante el Porto y lo celebró con el simbólico gesto de besarse el escudo

Fuego cruzado en la previa del FC Barcelona-Atlético de Madrid del próximo domingo (21:00). Duelo con muchísimos atractivos, con el reencuentro entre Joao Félix y el club que sigue teniendo su propiedad (en especial con el 'Cholo' Simeone), el regreso de Antoine Griezmann a la Ciudad Condal, donde no pudo cuajar.

El propio futbolista galo hizo referencia a Joao para los micrófonos de 'Movistar +': "Al final cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de darle una salida".

Joao Félix celebra su gol ante el Oporto | VALENTÍ ENRICH

Pues bien, no sentaron especialmente bien las palabras de Antoine al jugador luso. Joao se reencontró con el gol el pasado martes en el momento más importante de la temporada. Fue clave con el 2-1 frente al Porto que significó la clasificación directa y la primera plaza virtual del grupo para el Barça.

MOLDEARLO

Joao Félix rayó a gran nivel y tanto Xavi como el club confían en que sigue una línea ascendente. Había bajado un poco sus prestaciones, pero todo el mundo es consciente del enorme talento del luso. Falta moldearlo y que se crea la confianza. Son ya cuatro goles este curso con el Barça.

"No estoy de acuerdo, él tiene su opinión y no voy a comentarlo", ha dicho Joao acerca de las palabras de Griezmann. "Hay cosas que podría haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien pero no es culpa solo de uno, sino de varios".