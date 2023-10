Joao Félix se ‘humaniza’ tras su fulgurante irrupción

El atacante portugués protagonizó un increíble inicio de etapa en el Barça, con tres goles y dos asistencias en sus primeros 232 minutos Aunque ha seguido ofreciendo un buen rendimiento, el luso encadena tres encuentros sin marcar ni asistir

En un contexto de máxima competitividad interna, Joao Félix se ganó la titularidad del FC Barcelona en tiempo récord. El atacante cedido por el Atlético de Madrid puso todo lo que estaba en su mano deportiva y económicamente para cumplir su sueño de enfundarse la elástica azulgrana y aprovechó a las mil maravillas cada uno de los minutos que le brindó Xavi para demostrar la calidad que atesora y hacerse un hueco en su once de confianza. La irrupción fue brillante.

Tras debutar en El Sadar dos días después de su llegada al club catalán y marcar con Portugal en el inmediatamente posterior parón de selecciones, el luso celebró tres goles y repartió dos asistencias ante Real Betis, Royal Amberes y Celta. Casi nada. Joao Félix ofreció un rendimiento espectacular en su ingreso en la escena culé e ilusionó a una afición que necesitaba alicientes de este tipo para llenar hasta la bandera el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

Además de su capacidad para marcar diferencias y asociarse con sus nuevos compañeros, especialmente con Robert Lewandowski, el ‘menino’ expuso una actitud brutal en esos enfrentamientos. Llegó con una gran disposición de ayudar al equipo en lo que se le necesitara. Y eso sigue siendo así a pesar de que, en los últimos tres encuentros, no ha logrado marcar ni asistir. Ha estado muy cerca de lograrlo y no ha dejado de intentarlo, pero le ha faltado algo de inspiración en los últimos metros.

Actitud inmejorable

El pequeño ‘bajón’ en su productividad anotadora no significa, en ningún caso, que su rendimiento haya sido malo. Sin negociar la intensidad en ningún momento, no ha dejado de buscar la portería contraria constantemente. De hecho, tanto contra el Mallorca como ante el Sevilla estuvo muy cerca de marcar, pero en ambos duelos se topó con la madera. En Do Dragao, donde se encontró un ambiente muy hostil por su pasado en el Benfica, también estuvo muy participativo hasta que Xavi le sustituyó en el minuto 69.

Joao Félix (tres goles y dos asistencias) sigue siendo el segundo futbolista del Barça que ha participado directamente en más goles en lo que llevamos de temporada. Solo le supera Robert Lewandowski (seis goles y cuatro asistencias), aunque comparte ‘categoría’ con Raphinha (dos goles y tres asistencias). Ferran Torres (cuatro goles) e Ilkay Gündogan (cuatro asistencias) cierran el podio.