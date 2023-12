Joan Camprubí Montal, tanteado para liderar una candidatura a la presidencia del Barça

Con 36 años, es ingeniero superior de telecomunicaciones y socio de una compañía internacional de consultoría económica Los socios que arropan a Camprubí tienen entre 35 y 50 años y apuestan por relevo generacional basado en la transversalidad del barcelonismo

Los que le conocen bien cuentan que desde pequeño siempre ha afirmado que le gustaría ser presidente del Barça. Ahora, empresarios, ejecutivos, profesionales liberales, y también reconocidos barcelonistas, preocupados por la actual situación del club, lo visualizan como el perfil ideal para encabezar una candidatura a la presidencia del FC Barcelona. Se llama Joan Camprubí Montal y es nieto del expresidente Agustí Montal Costa y bisnieto de Agustí Montal Golobart, que también presidió el club entre 1946 y 1952.

Según ha podido saber Sport, Joan Camprubí ha realizado diversos encuentros donde se ha discutido la situación financiera y social del club abriendo la idea de preparar un proyecto de futuro. No hay ninguna decisión tomada y el posible candidato prefiere no hacer declaraciones públicas, aunque no esconde que exista esa posibilidad.

En los encuentros y comidas han participado perfiles como Toni Ruiz, CEO de Mango; Jordi Tomás, CEO de la inmobiliaria Guinot Prunera; Sam Judez, directora general de la agencia de publicidad DDB; Carlos Galofré, director general de AB Sagax España; o Jordi Plana, emprendedor tecnológico y fundador de Beezy. Además, se le ha visto en diversas ocasiones con el reconocido socio del Barça, Evarist Murtra, exdirectivo en época de Joan Laporta y buen amigo de Pep Guardiola. A todo eso, constan también encuentros con Jordi Roche, expresidente del Girona y de la Federació Catalana de Futbol o el abogado, Joan Roca.

Por el momento, no hay nada decidido, pero crece el número de socios dispuestos a apoyar a Camprubí Montal en caso de que finalmente decidiera dar el salto con el objetivo de relevar a la generación del 2003, convencidos de poder mantener el modelo de propiedad en manos de los socios, modernizar el sistema de gobierno y gestión del club y su modelo económico. Este grupo de barcelonistas es muy consciente que quedan todavía dos años y medio largos para las elecciones, pero quieren trabajar un proyecto nuevo, transversal, sin ismos y con socios líderes en sus diversos sectores profesionales. La mayoría de los socios que rodean a Camprubí rondan entre los 35 y 50 años, pero la única condición para formar parte de este proyecto de posible candidatura es ser independiente de cualquier partido político y grupo editorial y tener solvencia económica.

Su trayectoria

En la actualidad, Joan Camprubí Montal tiene 36 años, la misma edad que su abuelo, Agustí Montal, cuando accedió a la presidencia. Desde hace dos años es Managing Director y socio de Boston Consulting Group, compañía internacional de consultoría estratégica global y de la que entró a formar parte hace 13 años. Joan Camprubí es ingeniero Superior de Telecomunicaciones, y tiene doble titulado con Ingeniería Industrial eléctrica por el Illinois Institute of Techonology de Chicago, además de formaciones en IESE y Babson College. También es miembro del consejo consultivo y asesor de Foment del Treball.

La posible candidatura de Camprubí es un síntoma de que el club está vivo y que las nuevas generaciones de culés continúan tan preocupados como ocupados por el futuro de la entidad.