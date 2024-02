Javier Tebas da su clave sobre el origen de los problemas económicos del Barça

Javier Tebas , presidente de LaLiga, se mostró emocionado con la posible llegada de Kylian Mbappé a La Liga y preocupado con la situación del Barça. En una amplia entrevista cobedida al medio portugués 'A Bola' también trató otros asuntos de actualidad como el caso Negreira o la polémica de Real Madrid TV con los árbitros.

Javier Tebas consideró que uno de los grandes problemas del Barça ha sido que "siempre ha tenido la costumbre de ir al máximo del límite salarial impuesto por La Liga". Con la caída de ingresos motivada por la pandemia mientras se mantenían los salarios "hubo jugadores con los que el club no pudo llegar a acuerdos para revisarlos. La consecuencia fue que los cobros no se correspondieron con la reducción de ingresos. Otros clubes sí lo consiguieron, el Real Madrid, por ejemplo, nunca llegó al límite al que podía llegar, fue más cauto y eso le dio margen para poder controlar la situación cuando llegó la crisis".

El dirigente de La Liga confesó sobre la economía del Barça que "me preocupa, pero no me preocupa porque sé que el club tiene mecanismos que le permitirán salir del estado en el que se encuentra, tendrá que adaptarse y ver cuáles son las mejores opciones para encontrar el camino correcto y solucionar el problema, algunas serán más agresivas e impopulares, otras menos y son los directivos los que tendrán que decidir qué es lo mejor para el futuro de la institución".

Tebas no cree que el Barça comprara árbitros

Javier Tebas también opinó sobre el caso Negreira: para él es "lo peor que hemos tenido y tendremos en la historia del fútbol español, es increíble que un club pague al vicepresidente de los árbitros durante tantos años". Pese a todo, añadió que "no creo que el Barcelona comprara a los árbitros y es muy difícil demostrar que lo hiciera, pero lo que sí intentaba era influir en las designaciones, en los ascensos y descensos, lo que me basta para considerar muy grave lo ocurrido".

Ilusionado con la posible llegada de Mbappé

Tebas consideró que la fuga de talento de los últimos años, personificada en Leo messi y Cristiano Ronaldo, ha devaluado La Liga. Y, en este sentido, en la entrevista con 'A Bola' se mostró ilusionado con la posibilidadd e que el Real Madrid se haga con el fichaje de Kylian Mbappé de cara a la próxima temporada. "No han causado ningún daño (las salidas de Messi y Cristiano) porque no hemos decrecido, pero con ellos seguro que habríamos crecido más rápido. La liga francesa con Messi, Neymar y Mbappé no creció, Cristiano Ronaldo se fue a Italia y los ingresos internacionales de la liga italiana no aumentaron", recordó Tebas.

En cambio, "nuestros ingresos internacionales sí, a pesar de perder a ambos (Leo y CR7)", destacó Javier Tebas. La razón según el presidente de La Liga, "es que tanto los patrocinadores como los medios audiovisuales se preocupan más de que la competición sea sostenible económicamente y de que siete años después siga siendo muy competitiva. Además, en España siempre hay muy buenos jugadores".

Javier Tebas sacó pecho con la llegada de Bellingham a La Liga y se mostró ilusionado con la posibilidad de que el Real Madrid se refuerce con Mbappé este próximo verano. "Este año tenemos al mejor del mundo que es Bellingham, la temporada pasada Lewandowski estuvo a un gran nivel, el Atlético tiene a Griezmann, si viene Mbappé eso nos ayudará a ser más competitivos y crecer aún más rápido".