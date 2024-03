Jaume Cuéllar, el internacional absoluto que no es titular con Márquez en el Barça Atlètic

Es habitual que el Barça Atlètic cuente con muchos internacionales en categorías inferiores, pero no tanto que jueguen en la absoluta. El extremo Jaume Cuéllar, que fichó el pasado verano, es el único de la plantilla del filial azulgrana que puede presumir de ello, aunque no consiga hacerse con un puesto en el once titular del equipo que entrena Rafa Márquez.

Jaume Cuéllar, nacido en Granollers hace 22 años y de padres bolivianos, se decantó por La Verde ya en categorías inferiores. En 2017, disputó el campeonato sudamericano sub-17 con Bolivia y también ha participado con la sub-20.

Debut agridulce

El 15 de junio de 2021, Cuéllar debutó con la selección boliviana absoluta ni más ni menos que en el estreno de la Verde en la Copa América de Brasil. Y como titular. Pero fue un estreno agridulce, pues fue expulsado en el añadido de la primera mitad ante Paraguay. La Albirroja remontó y venció por 3-1.

Cuéllar tardó varios meses en volver. Lo hizo en marzo de 2022 para tener un poco más de media hora en Colombia para las eliminatorias sudamericanas (3-0).

Su quinta y última participación con minutos fue ya como futbolista azulgrana. El de Granollers tuvo el pasado mes de septiembre algo más de un cuarto de hora en la goleada encajada ante Brasil en Belém (5-1).

El actual seleccionador, Carlos Zago, le ha vuelto a convocar para los compromisos de Bolivia el próximo 22 de marzo en Argelia y del 25 contra Andorra, que se disputará en la ciudad argelina de Annaba.

📢 ¡Convocatoria de la Selección Boliviana de Fútbol ⚽️!

El director técnico Carlos Zago ha anunciado la lista de jugadores convocados para representar a #LaVerde 🇧🇴 en la Serie FIFA.



🇩🇿 Argelia vs 🇧🇴 Bolivia - 22 de marzo

🇧🇴 Bolivia vs 🇦🇩 Andorra - 25 de marzo pic.twitter.com/j5OCxUoWUR — Federación Boliviana de Fútbol (@FBF_BO) March 12, 2024

Zago ha llamado a 4 delanteros, de los cuales uno es el azulgrana Cuéllar, así que tiene muchas opciones de tener minutos, y quién sabe, estrenarse como titular.

Una cesión que no ha consolidado

Pero sus convocatorias internacionales al más alto nivel contrastan con su poca participación con el Barça Atlètic. Jaume Cuéllar juega en el filial azulgrana cedido por el Lugo y en el préstamo se estableció una opción de compra para los azulgranas que, ahora mismo, parece difícil que se vaya a ejercer. Es su regreso al club azulgrana tras haber jugado en época de cadete.

Y es que aunque ha participado en los 11 últimos partidos, su última titularidad fue el 4 de febrero, en el Estadi Johan Cruyff frente a la SD Logroñés (1-1). Rafa Márquez le sustituyó al descanso por Noah Darvich y desde ese día, sus minutos han decrecido de forma considerable.

FCB

Cuéllar lleva disputados con el Barça Atlètic 21 partidos, pero un total de 719 minutos (decimocuarto en el ranking de la plantilla), ha repartido 2 asistencias y ha marcado 1 gol, a la Real Sociedad B en casa (2-1) con una potente volea.

En el último partido, la victoria 2-1 al Sestao, el extremo zurdo entró en el minuto 91 por el 'pichichi' Pau Víctor para perder tiempo y amarrar la victoria. Su participación con Bolivia hará que se pierda el encuentro contra la UE Cornellà del próximo 24 de marzo (16.30 en el Johan).