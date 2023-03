Iniesta: "Estoy totalmente convencido de que el Barça nunca ha comprado a un árbitro"

"En el período que he jugado ni he sentido ni he visto ninguna cosa rara", dijo el exazulgrana "Desde que llegó Xavi, la evolución está siendo espectacular", aseguró sobre la temporada del equipo

Andrés Iniesta se mostró "totalmente convencido" de que de que el Barça nunca ha comprado a ningún árbitro, y así lo señaló el exazulgrana y actual futbolista del Vissel Kobe japonés.

"La información -sobre el 'caso Negreira'- es notoria y entiendo que todo se está mirando, qué sucedió y qué no, y veremos lo que pasa", manifestó Iniesta al programa 'Tu diràs' de RAC1.

Y fue muy contundente en este sentido. "Evidentemente que siento y pienso que una cosa es lo que haya podido pasar y otra, que se haya comprado algún árbitro. Estoy totalmente convencido de que no ha sucedido nunca y lo único que puedo decir es que en el período que he jugado ni he sentido ni he visto ninguna cosa rara. No creo que nadie lo piense", fueron las palabras de centrocampista.

Iniesta: Es una distancia considerable para poder ganar la liga | RAC1

Distancia "no definitiva, pero considerable"

Iniesta disfrutó del clásico del pasado domingo que prácticamente sentencia el campeonato liguero. "Fue un partido bastante bonito, intenso, interesante y con un final perfecto por ganar y por tener una distancia no definitiva, pero considerable para poder ganar la Liga", recordó el de Fuentealbilla.

Iniesta: La evolución con Xavi ha sido espectacular | RAC1

La evolución del equipo

Tuvo palabras de elogio hacia su excompañero Xavi Hernández, al frente de la nave blaugrana. "Yo no puedo ser crítico ni mucho menos cuando he sido jugador y entiendo de la dificultad que significa jugar en el Barça, y el cómo se hacen las cosas o cómo se llevan a cabo", comentó para reconocer que "es muy complicado siempre mantener ese nivel de excelencia tan alto, pero sin duda alguna, creo que desde que llevó Xavi, la evolución está siendo clarísima y espectacular. Ojalá se acabe ganando esta Liga y el año próximo se pueda optar a pelear por todo igualmente", deseó Andrés, siempre llevando al Barça en el corazón.