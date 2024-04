La indignación de Lamine Yamal: "¿Cómo no tienen un p*** reloj?"

Pocas jugadas han tenido más revuelo que el 'gol fantasma' de Lamine Yamal en el último clásico. Han habido varias versiones sobre si el balón entró o no por completo en la portería de Lunin, y hasta se ha dicho que Cubarsí estaba en fuera de juego. Pero si en algo hay consenso es en que LaLiga debería implementar el sistema de tecnología de gol para evitar vergüenzas como la del pasado domingo.

Los propios futbolistas restaban incrédulos cuando Soto Grado paró el partido para que el VAR revisase la jugada. El propio árbitro tuvo que explicar a Robert Lewandowski que no había 'goal technology' en la competición, y que tenía que ser el sistema de videoarbitraje el que lo comprobara con un sistema insuficiente.

Como muestran las imágenes de 'El Día Después', Lamine Yamal, el autor del tanto, fue el más sorprendido y cabreado por la situación. "Árbitro estaba dentro, eh", le decía a Soto Grado, que seguía explicando en inglés a varios futbolistas que el reloj no le iba a sacar de dudas. "No tienen reloj, ¿cómo no tienen un p*** reloj?" comentaba Lamine con Vinicius mientras continuaba la revisión.

Soto Grado recordaba a sus ayudantes que no había prisa, que era "una decisión muy importante", pues Barça y Real Madrid se estaban jugando la Liga, por lo que la reacción de Lamine Yamal es totalmente entendible.

El colegiado acabó dictaminando saque de esquina, ya que no se podía comprobar al 100% que el balón hubiera traspasado totalmente la línea. Los jugadores se quejaron del tiempo transcurrido por culpa de la revisión. "No es mi culpa" argumentaba Soto Grado, dando la responsabilidad al VAR y a la falta de teconología de LaLiga.