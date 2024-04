La respuesta de Javier Tebas al gol fantasma del clásico

Javier Tebas no perdió la ocasión de replicar a los aficionados que reclaman implementar la tecnología del 'ojo de halcón' en LaLiga española, a raíz del gol no concedido a Lamine Yamal en el clásico del Santiago Bernabéu y que hubiera supuesto el 1-2 para los azulgranas. Una acción controvertida y que, según las diversas imágenes televisivas, no se pudo apreciar si la circunferencia del balón acabó traspasando por completo la línea de gol.

El mandatorio de la patronal del fútbol español, asiduo a salir al paso a las polémicas desde su cuenta personal de 'X', espetó un lacónico: "Sin comentarios", unido a diversos recortes de prensa en los que se podía leer que la tecnología no siempre es beneficiosa para los colegiados.

Según el altoaragonés Javier Tebas, el 'ojo de halcón' también comete errores y así lo enseñó publicando noticias de Italia, Inglaterra, Alemania y Francia, donde dicho adelanto no ha acabado con los problemas de conceder los denominados goles fantasmas.