La respuesta de Courtois a las quejas del Barcelona sobre el arbitraje del clásico

Dos días después de su disputa, el clásico sigue dando que hablar. El FC Barcelona se siente muy perjudicado por la actuación de Soto Grado en el Santiago Bernabéu y así lo manifestó públicamente el presidente Joan Laporta este lunes. El gol fantasma de Lamine Yamal, el penalti de Pau Cubarsí a Lucas Vázquez, la posible roja a Eduardo Camavinga que se quedó en amarilla... Todas las decisiones del colegiado del encuentro perjudicaron al conjunto culé.

En Madrid, sin embargo, no lo ven de la misma forma. Thibaut Courtois, portero blanco, ha sido preguntado por las quejas del Barça cuando abandonaba las instalaciones de Valdebebas tras ejercitarse este martes. "No voy a entrar, es muy fácil ver con la tecnología...", ha respondido el guardameta belga mientras sonreía y negaba con la cabeza. 'El Golazo de Gol' ha difundido las siguientes imágenes.

En su atención a los medios, Courtois ha dejado claro también que no tiene prisa para reaparecer tras las dos graves lesiones de rodilla que ha sufrido esta temporada. "Poco a poco. Estoy viendo muy bien a Lunin, por eso no hay prisa. Cuando me sienta bien ya veré cuándo puedo jugar", ha explicado sobre sus sensaciones. En principio, no está previsto que Courtois reaparezca hasta la próxima temporada.