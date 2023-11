"Si hubiera hecho en el Barça lo que en el Porto podría haber sido Balón de Oro"

Ricardo Quaresma se ha abierto en una entrevista para 'A Bola' antes del duelo entre sus dos exequipos Fue uno de los primeros fichajes a bombo y platillo de Joan Laporta en su primera etapa de presidente

No triunfó, pero nadie podrá decir que cuando Ricardo Quaresma aterrizó en el Barça el 'hype' fue tremendo. Venía de salirse en Portugal, de ser considerado uno de los herederos de Luis Figo, pura magia. Tanto, que Joan Laporta lo apodó como el 'Harry Potter' de Catalunya.

La verdad que luego acabó jugando apenas una temporada en Can Barça (2003/04). Fue una de las grandes apuestas de la primera etapa del presidente al frente del FC Barcelona. El exjugador (a pesar de que oficialmente no está retirado) ha ofrecido una entrevista a 'A Bola' antes del partido entre dos de sus exequipos. En el Porto hizo una carrera importante.

EL "SUEÑO" DE BARCELONA

"En términos de nombre, el FC Porto es grande, pero el Barcelona es ese club en el que cualquier jugador sueña con jugar. Para mí fue un orgullo haber jugado en ambos, pero como dije, Barcelona siempre fue mi sueño de llegar allí. Una de las cosas que más lamento, y que me deja un nudo en la garganta, es no haber podido triunfar en el Barcelona. Personalmente, era mi sueño. Si hiciera en el Barcelona lo que hice en el FC Porto, estaría a la altura de los grandes para ganar un Balón de Oro. Pero así es la vida, tenemos oportunidades y las aprovechas o no y no hay necesidad de lamentarse por eso", asegura el luso.

Ricardo Quaresma dejó destellos de calidad en la temporada 2003/04, cuando estuvo en el Barça | SPORT

"Ahora estoy feliz porque logré hacer realidad mi sueño y también jugué en el FC Porto, que sigue siendo un gran club y donde fui muy feliz, donde me acogieron muy bien. Por eso, como jugador y como persona, puedo decir que estoy feliz y agradecido por la oportunidad que me dieron Barcelona y FC Porto de vestir ambas camisetas", añade.

"Cuando entras en ciudades como Barcelona y Oporto enseguida notas que son diferentes a las demás. Barcelona es Cataluña, quieren ser un país y no una ciudad y enseguida se nota que la mentalidad de la gente es otra. Y Oporto es lo que todos conocemos, es una ciudad completamente diferente a cualquier otra que tengamos en Portugal. La gente vive para el club, respira el club, no ve nada más que el club. Eso es lo que suelo decir: para poder triunfar en el FC Porto hay que tener mucha personalidad, porque las exigencias son muy grandes", asevera Ricardo.