Henry da la cara por Messi y lo ve de azulgrana

"El problema del PSG no es Messi", ha manifestado el exdelantero "Me gustaría que volviera al Barça. Porque cuando veo a Messi, veo al Barça"

El exfutbolista del Arsenal y FC Barcelona entre otros equipos, Thierry Henry, se ha pronunciado acerca de los pitidos que recibió Leo Messi este sábado de cierto sector de la afición del PSG durante el partido que enfrentaba a los parisinos contra el Ajaccio en el Parque de Los Príncipes. “Yo entiendo los pitidos, pero no tengo que aceptarlos”, ha señalado Henry en el programa 'Dimanche Soir Football' de Amazon Prime.

"No es la primera vez que le pitan. La gente dirá que se merecía porque esto y porque aquello. Pero el problema del PSG no es Messi. Regresó. A mí, en lo personal, me hizo ganar cosas que llevaba mucho tiempo buscando. Pero vuelvo al hecho de que nadie debería perderse un entrenamiento. Puedo entender los pitidos, porque nadie debe estar por encima de una institución. Pero tiene que ser así todo el tiempo con las reglas. Y pocas veces he visto a un equipo que va a ser campeón tener jugadores a los que pitar”, ha añadido 'Tití'.

"Cuando faltas a un entrenamiento estás sancionado. Pero la verdadera división es entre los seguidores y la 'era qatarí'. Messi nunca fue un problema, jugué con él y siempre fue una solución. Fue campeón mundial y no envejeció en dos meses. Si no se queda en el PSG, me gustaría que volviera al Barça. Porque cuando veo a Messi, veo al Barça", concluyó Henry, muy crítico con la propiedad del club parisino.