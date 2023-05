Messi ya tiene decidido su futuro

Hay que conocer la personalidad de Messi para saber que no es amigo de las improvisaciones ni de los futuros inciertos. Tampoco le gusta depender de terceros ni de criterios decisorios que escapan de su control. Su carácter ha madurado los últimos años, ha ganado confianza y seguridad con la conquista del Mundial. En su gloriosa etapa del Barça se decía que era un niño grande que se dejaba llevar por los buenos resultados. Rechazaba comparecencias públicas y entrevistas, era una persona encerrada en sí mismo, poco sociable.

Ahora todo es distinto, se ha convertido en el líder indiscutible del clan Messi con capacidad de decisión propia. Manda y ordena su padre, asesorado por consultores de alto nivel, ejecuta. En el fútbol y en los negocios. Leo nunca será un empresario como Piqué, pero considera que ya tiene edad y tiempo para controlar y dirigir su enorme patrimonio.

Una prueba de este cambio se vio esta semana en la entrega de los premios Laureus en París. Si hace cinco años cuando recibía el Balón de Oro era incapaz de ligar un discurso de agradecimiento de mas de veinte segundos, ahora disfrutó con el micrófono en la mano demostrando que sabe lo que quiere y lo que quiere decir. Se olvidó del PSG, fue agradecido recordando al Barça y quiso compartir el premio con el pueblo argentino.

Mientras tanto, la influyente agencia de noticias AFP, aseguraba que su fichaje por un club de Arabia Saudí estaba hecho y el PSG daba la orden de retirar las camisetas de Leo de sus tiendas de merchandising. Jorge Messi, por su parte, facilitaba un comunicado diciendo lo que todos sabemos, hasta que termine su compromiso en París, no habrá noticias. Leo está al margen de la polémica, son conocidos sus silencios cuando no tiene nada que decir.

Messi continua firme en la decisión que tomó hace días. Le hubiese gustado venir al Barça pero considera que no se dan las circunstancias económicas para su retorno. No tiene ninguna oferta oficial y no quiere que pase lo que sucedió hace dos años cuando el último día le dijeron que su continuidad era imposible. La oferta de Arabia Saudí ha terminado por convencerle y su ilusión ahora es poder jugar allí junto a sus grandes amigos, Busquets y Alba.

Económicamente el contrato es irrechazable y a nivel familiar ha conseguido un pacto con la promesa de volver a Barcelona dentro de dos años.

Así están las cosas. Bien hará el Barça en centrarse en trabajar para formar un equipo joven con buenos refuerzos. Sin veteranos que ya lo han ganado todo y que por su edad tienen más pasado que futuro. Lo dijimos hace tiempo, por sentimentalismo y cariño nos gustaría la vuelta de Messi. Pensando en las necesidades deportivas del club, su vuelta no sería ninguna solución.