"Solo he pedido dos camisetas en mi vida. La de Cubarsí puede ser la tercera"

El Barça visita este sábado 13 de abril al Cádiz (21.00 horas) en partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Un duelo exigente en medio de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante un rival que se juega la permanencia en Primera División.

Los de Mauricio Pellegrino han sumado ocho de los últimos cinco puntos, lo que les ha permitido situarse a tres del Celta, el equipo que marca la salvación. Será, pues, un partido sin tregua para los blaugrana, que además, reservará casi con toda seguridad futbolistas pensando en la visita del PSG al Olímpic e Montjuïc, el martes 15 (21.00 horas).

Una de las piezas que Xavi puede preservar es Pau Cubarsí, el joven central que, a sus escasos 17 años, tiene asombrado al mundo del fútbol. Uno de los que más impresionado está de la irrupción de Cubarsí juega, precisamente en el Cádiz, y tiene pasado blaugrana. Se trata de Fali, que este viernes ha analizado el duelo contra el Barça en los micrófonos de 'Esports Cope'.

"Quería verlo en la eliminatoria contra el Nápoles con Osimhen. Me gustó mucho, lo bordó. El Barça tiene central para muchos años. Con 17 años me encanta como central. Me entran ganas de seguir. Soy central y muero con eso. Es muy bonito ver a un central así", señala con admiración un Fali que incluso adelantó que puede pedirle la camiseta: "Mira que no pido camisetas, solo he pedido dos y puede que se la pida. En cinco años se la he pedido a Giménez y a Diakhaby. Le daré un abrazó y puede ser que coja y le pida la camiseta al nene"

Fali también tuvo palabras de elogio a Lamine Yamal: "Parece que esté jugando en el patio del colegio. Es espectáculo puro".

El central del Cádiz restó importancia a las numerosas bajas con las que el Barça afronta el encuentro, ya que además de los lesionados Alejandro Balde y Gavi, Robert Lewandowski, Joao Cancelo e Íñigo Martínez se pierden el partido por sanción: "El suplente del Barça sería titular en cualquier equipo. Todos son buenos. A veces, incluso, es mejor que juegue el titular porque en el fútbol todo son oportunidades. Juegue quien juegue no será fácil".