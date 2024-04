Las pistas de Xavi sobre el XI ante el Cádiz: ¿Habrá sorpresa?

El partido ante el Cádiz marcará un punto de inflexión para saber si el Barça podrá competir o no LaLiga. Los azulgranas, que llegan con la euforia de haber ganado al PSG en partido de ida de cuartos de final, tienen la posibilidad de recortar puntos al Madrid, a la espera de su partido ante el Mallorca, y llegar más vivos que nunca al Clásico.

Sobre el posible XI, que como os hemos contado en SPORT, se espera que presente muchas rotaciones, el técnico no ha querido dar pistas, pero sí que ha confirmado que los jugadores del filial pueden tener la oportunidad de disfrutar de minutos, entre los que destaca Mika Faye:

"Sí, está listo. Hay una competencia feroz pero seguramente entre en la lista. Faye, Casado y más futbolistas que puedan participar. Pero sí, a Mika lo veo preparado para jugar con nosotros", aseguró sobre el central que está siendo una de las revelaciones de la temporada con el filial.

EL RESULTADO DEL MADRID

Preguntado sobre si el resultado del Madrid tendrá algún tipo de influencia en su decisión sobre el XI (recordemos que el Barça juega justo después del pitido final de los blancos en Mallorca), Xavi cerró el debate:

"No, no cambiará nada. Lo que me preocupa son las molestias y el cansancio. Pero haremos un equipo para ganar: tenemos que aparcar la Champions y centrarnos en LaLiga", concluyó.