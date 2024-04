Gündogan vuelve hablar tras la eliminación contra el PSG

El FC Barcelona visita el Santiago Bernabéu este domingo (21:00 horas) para enfrentarse al Real Madrid en el clásico liguero de la segunda vuelta. Los blaugranas se aferran a su última oportunidad de seguir manteniendo vivas las opciones de luchar por el título de Liga: una victoria les dejaría a cinco puntos de los blancos, a seis jornadas para el final del campeonato doméstico.

"Tenemos muchas ganas del clásico. A veces, el fútbol es divertido porque hace dos días sufrimos una dura derrota, muy decepcionante, una noche frustrante. Ahora viene un partido enorme, uno de los más grandes que se pueden ver en el fútbol europeo", ha explicado Gündogan en una entrevista concedida a los medios oficiales del club blaugrana.

El centrocampista ha reconocido que "puedes sentir que el clásico es algo muy especial: lo pude notar tanto en el partido de Montjuïc, como el de la Supercopa. Es un ambiente diferente, la tensión que tiene el partido me encanta. Es un privilegio jugar este partido, jugarlo para el Barça".

Fue el autor del único gol del Barça en el clásico de la primera vuelta, disputado en Montjuïc. "Fue un gran privilegio marcar un gol, fue mi primero con el Barça y en un partido tan grande. Ojalá el resultado hubiera sido mejor, porque al final, evidentemente, con la derrota el gol significa menos. Hubiera preferido no haber marcado gol, pero haber conseguido la victoria. Recuerdo que tuvimos muchas ocasiones, especialmente en la primera parte, para marcar el segundo o el tercero, pero no lo hicimos", ha dicho. En este sentido, ha destacado cuál es la clave del partido: "si quieres ganar al Real Madrid, antes que nada, debes aprovechar tus oportunidades y limitar las ocasiones que ellos te puedan hacer. Es una de sus grandes cualidades: si tienen una ocasión, aunque sea poco clara, te pueden marcar gol".

El 'adiós' en la Champions

Gündogan también se ha referido a la eliminación en la máxima competición europea, a manos del Paris Saint-Germain en los cuartos de final. "Lo más importante es saber que un partido como el del PSG puede pasar. Es normal. Especialmente, para un equipo como el nuestro, con jugadores jóvenes, sin muchas eliminatorias disputadas. Si miras los otros partidos de las eliminatorias, como el partido del Nápoles y también la ida contra el PSG, lo hicimos bastante bien", ha apuntado.

En este sentido, dado que es uno de los más veteranos del vestuario, el germano da un consejo a los más jóvenes de la plantilla. "Con toda la frustración, la decepción que este último partido nos ha provocado, es algo que todos podemos aprovechar, todos los futbolistas, sobre todos los jóvenes, lo pueden utilizar como una motivación para hacerlo mejor y decir 'ya tengo esta experiencia en el bolsillo'. Y cuando el próximo curso regrese, en circunstancias similares, se darán cuenta que aquello pasó, hicimos aquello o lo otro y entonces se podrá utilizar para intentar evitar cometer los errores que has hecho en el pasado. Yo, por ejemplo, he disputado la Champions League creo que 12 temporadas, o tal vez más, no lo tengo claro, y solo la he ganado una vez", ha sentenciado.