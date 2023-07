"Gündogan es la pieza que faltaba para la Champions"

Charlamos con Lucas Barrios, quien tocó el cielo en el Dortmund con Ilkay y Lewandowski: Estábamos siempre juntos con Kagawa; le costó entrar los primeros meses..." "Jürgen nos dio una mentalidad muy ganadora, mezcló jóvenes y veteranos de forma perfecta"

El paraguayo Lucas Barrios sigue en activo a sus 38 años y conoce bien al nuevo fichaje del Barça Ilkay Gündogan. Coincidió con él en el primer año del germano en el Borussia Dortmund. De hecho, no se separaba ni de Ilkay ni de Kagawa. Charlamos en SPORT con una leyenda del Dortmund que analiza el aterrizaje de 'Gundo' y su reencuentro con otro excompañero, Lewandowski.

38 ‘tacos’ y sigues dando guerra, Lucas.

Me retiré medio año, pero me llamaron y he vuelto a la Primera de Paraguay. Hasta que tenga cuerda voy a aguantar...

Qué años vivisteis en Dortmund...

A mí me lleva Jürgen Klopp a Dortmund. Hizo un trabajo brutal allí, no solo conmigo, sino con Robert, con Perisic, Sahin, Kagawa, Ilkay. Él ha armado ese equipo que fue muy importante en la historia del club. De ahí han salido auténticas estrellas.

¿Cuál fue la clave?

Jürgen nos dio una mentalidad muy ganadora. Mezcló un equipo joven con otros jugadores con experiencia. Hicimos una primera gran temporada y ya cuando el equipo funcionaba ganamos dos Bundesligas y superamos a un Bayern muy potente con Ribery, Robben, Mario Gómez…

¿Qué recuerdas de la llegada de Gündogan en 2013?

Con Ilkay coincidí en mi tercer año. No tuvo la oportunidad de participar mucho en los primeros seis meses. Él llegó para reemplazar a Sahin, que se había marchado al Madrid. Me considero que fui uno de los que estuve cerca de él, que vi su crecimiento. Ilkay, Kagawa y yo estábamos todo el día juntos. Yo había aprendido a hablar alemán. A mí me alegra mucho la campaña que ha hecho en el City, verlo al nivel que está, y también el paso que ha dado en su carrera de fichar por el Barça.

Leo que era un vestuario muy muy unido.

Con Mario Götze, con Perisic, Robert, Ilkay, muchos jóvenes, el vestuario era una piña. Había bastantes extranjeros, era un grupo especial y muy unido, sí. Creo que fue una de las claves.

Con Lewy compartías la línea de ataque.

Robert llegó a un equipo que estaba armado. Yo era el titular. Tuve la oportunidad de acompañarlo, él era joven, estaba dando sus primeros pasos, venía de Polonia, de un club con menos estatus. Se tenía que adaptar. Los primeros meses entró bien, luego yo me lesioné en la Copa América 2011, agarró mi lugar y se asentó. Hizo un gran año en 2012. Ya no dejó de crecer y se convirtió en el Robert que es hoy. Me alegra mucho lo de Robert, yo le veía entrenar, lo profesional que era. Considero que el esfuerzo tuvo sus frutos.

¿Qué consideras que puede aportar Gündogan en el Barça ahora tú estuviste tan cercano a él?

Ilkay creció solo. Nosotros solo lo acompañamos. Pienso que ahora, con 32, 33 años, está en su plenitud. Hoy la edad ya no es tanto un problema, con todas las innovaciones, todo lo que se ha implementado a nivel médico, de tecnología. Es una gran edad para llegar al Barça. Creo que será importante, Xavi lo ha pedido y alguien con su jerarquía le puede venir muy bien.

¿Puede ser la clave para que el Barça recupere la hegemonía perdida en Europa?

Ojalá que Ilkay pueda ser importante en este Barça. Me hubiera gustado, como paisano que soy suyo, que Messi pudiera haber regresado y pudieran haber jugado juntos, claro. Son cosas que uno no entiende. Ilkay es un jugador TOP que le hará muy bien al Barça, es la pieza que le faltaba pienso.

Te marchaste a China la temporada que el Borussia jugó la final de Champions ante el Bayern. ¿Te arrepientes?

Nunca me he arrepentido de irme a China. Cada uno tiene su momento. Me salió la oportunidad de salir ahí con Marcelo Lippi, había un buen proyecto. Luego volví a Francia. Fue una experiencia única.

¿Guardáis algún grupo o tenéis contacto aquella camada de Dortmund?

No tenemos contacto con frecuencia, pero sí que cuando nos hemos reunido las antiguas leyendas del Dortmund en algún acto nos hemos dado un abrazo y hemos recordado aquella época. Ahora no quiero molestar, cada uno tiene su vida. Claro que me gustaría ir a Barcelona y poder abrazarlos. Seguro que les va bien...