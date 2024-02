Gündogan, el imprescindible

Ilkay Gündogan llegó al Barça el pasado verano tras ganar el triplete con el Manchester City. Como capitán del conjunto que entrena Pep Guardiola, él fue el encargado de levantar la ansiada Champions que los ingleses ganaron en Estambul ante el Inter de Milán.

Era uno de los líderes del equipo inglés y ya lo es del grupo que dirige Xavi Hernández. Lo demostró tras el clásico de Liga, cuando no dudó en dar un toque al vestuario, indicando que él había fichado por el Barça para ganar y no se conformaba con competir.

Su compromiso con el club azulgrana es indudable. Queda claro echando un vistazo a sus números. Tras no tener minutos Lamine Yamal contra el Getafe, el internacional alemán es el único futbolista del Barça que ha tenido presencia en todos los partidos de Liga. Y no se queda ahí Gündogan, es el único jugador que ha disputado los 38 partidos de la temporada. No descansó ni en los dos primeros partidos de Copa ante rivales de inferior categoría como el Barbastro y el Unionistas de Salamanca. Tampoco contra el Amberes en la Champions en un partido con la clasificación ya decidida. Por detrás de él están Lamine Yamal y Lewandowski (35), Koundé (33) y Ferran Torres (32).

Gündogan empalma el balón para marcar el segundo gol del Barça en Vitoria / Valentí Enrich

Evidentemente, Gündogan, a pesar de haber cumplido ya los 33 años, es el jugador que más minutos ha disputado de la actual plantilla (3.018). Le siguen Koundé (2.810) y Lewandowski (2.721). Además, el alemán ha sido titular en 32 de los 38 partidos que ha jugado, lo que deja bien claro la importancia que tiene en el esquema de Xavi. Es imprescindible para el entrenador egarense. De hecho, es el centrocampista más goleador del equipo, con cinco tantos y el cuarto de toda la plantilla tras Lewandowski, Ferran Torres y Joao Félix. Y en el capítulo de asistencias, son diez las que ha repartido entre sus compañeros. Es el mejor del equipo en este apartado, habiendo dado dos pases de gol más que Raphinha.

Su rendimiento está siendo muy regular a lo largo de todo el curso, pero ha crecido en los últimos partidos, coincidiendo con el movimiento realizado por Xavi en el centro del campo. El de Terrassa ha colocado al danés Andreas Christensen como medio centro al lado de Frenkie de Jong y ha acercado a Gündogan al área rival. Ello hace que el internacional alemán esté participando mucho más entre líneas y explote dos de sus mejores cualidades, el último pase, del que se ha aprovechado Lewandowski, y su llegada. De hecho, de los cinco goles que ha marcado el centrocampista de Gelsenkirchen con la camiseta del Barça, tres los ha marcado en este 2024.