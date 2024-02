La más grande exhibición de Pau Cubarsí: "Por eso..."

Xavi apostó por la veteranía de Iñigo Martínez en Nápoles, pero devolvió a la titularidad a Pau Cubarsí contra el Getafe. Y el joven central de 17 años de Estanyol realizó un partido sobresaliente ante el equipo de José Bordalás, una exhibición defensiva y en fase de creación que provocó que los aficionados que se desplazaron al Olímpic Lluís Companys corearan su nombre en la segunda mitad.

Cubarsí solo tiene 17 años, pero juega como todo un veterano, habiéndose ganado ya el derecho a formar parte de la plantilla del primer equipo la próxima temporada. De hecho, desde que debutó el 18 de enero ante Unionistas de Salamanca en la Copa ya es uno más en el grupo de Xavi Hernández, que cuando deje el banquillo el próximo 30 de junio podrá decir que fue él quien confió en un central mayúsculo que ha sido titular en seis de los últimos siete partidos ligueros.

Cubarsí se impone por alto a Borja Mayoral / Javi Ferrándiz

Al de Terrassa, como a los casi 37.000 aficionados que subieron a la montaña mágica para ver el partido contra el Getafe, se le cayó la baba con el partido del defensa catalán, de quien no dudó en afirmar que es el mejor de los centrales sacando el balón. "Jugó por la salida de balón. Para mí, Cubarsí es el mejor central que tenemos en la salida de pelota. Es espectacular, con 17 años, buscábamos eso... Juega con una personalidad terrible y además no falla un pase, todos los da con sentido. Siempre mejora aquel pase que tú, como entrenador, crees que debe hacer. Busca la segunda línea, es una irrupción portentosa, para estar muchos años en el club", decía Xavi tras la goleada contra el Getafe.

Pero es que Cubarsí es central y no solo brilló en la salida de balón y en la ayuda a superar la presión de los delanteros del Getafe. Como central, defendió como nadie a un jugador tan peligroso como Borja Mayoral, que llegaba a Barcelona en un excelente momento de forma y como segundo máximo goleador de la Liga con quince goles, a solo uno de Bellingham y tres más que Lewandowski. "Está a un nivel muy alto: choca, protege el balón, no le superan. Por eso juega, no solo por la salida de balón, también a nivel defensivo es notable", decía el entrenador azulgrana tras el partido.

La exhibición en números

Cubarsí jugó contra el Getafe como central derecho, algo que le fue muy bien al futbolista de Estanyol y también al equipo en la salida de balón con tres hombres. Con Cancelo más avanzado, Araujo sufrió más en la salida al tener que hacerlo por el flanco izquierdo, pero Cubarsí lo hizo de maravilla como defensa más centrado. Tuvo un total de 92 intervenciones en el partido, con 71 pases buenos y precisos de 82 intentados y un 87% de acierto en el pase. Y en un par de ocasiones, de las cinco que intentó, lanzó con acierto un pase en largo buscando el desmarque al espacio de los delanteros para superar la defensa avanzada del Getafe.

Cubarsí lanzando un pase en largo contra el Getafe / Javi Ferrándiz

Pero es que si sus números en la salida de balón fueron buenos, mejor fue su exhibición defensiva. Debía pelearse con Borja Mayoral y a él le ganó los cuatro duelos áreos que disputó. Recuperó cuatro balones en defensa, no fue superado ninguna de las tres veces en las que los jugadores visitantes intentaron regatearle y evitó un par de remates del Getafe lanzándose al césped. Además, despejó ocho balones. Y toda esta exhibición defensiva la hizo sin cometer ni una falta. Un partido defensivo inmejorable de un central que está llamado a marcar una época en el Barça por la calidad técnica que tiene, por como entiende el juego, por su gran físico y por la enorme personalidad que está demostrando con solo 17 años. .