Griezmann le abre la puerta del Atlético a Memphis

Griezmann le ha dado 'like' a un tuit donde se afirma que Memphis quiere ir al Atlético de Madrid El francés y el neerlandés coincidieron en el FC Barcelona

La operación entre el Barça y el Atlético de Madrid por el intercambio de Memphis y Yannick Carrasco se calienta. Tras las afirmaciones del representante del belga, Pini Zahavi, explicando que 'va loco' por firmar por el conjunto azulgrana, ahora el francés, actual jugador del Atlético y ex del Barça, ha dado 'like' a un tuit de Fabrizio Romano en el que comenta que el neerlandés quiere unirse al club 'colchonero'.

"Memphis Depay no tiene dudas, tiene muchas ganas de fichar por el Atlético de Madrid desde que empezó la negociación. Los términos personales no serán un problema", dice el tuit de Romano. "El punto clave de este acuerdo sigue siendo el Barcelona y el Atleti: no es fácil encontrar una solución, pero las conversaciones aún están en curso."

COINCIDIERON EN EL BARÇA

Ambos clubes siguen negociando para que este intercambio sea una realidad, pero lo que ha hecho Griezmann es abrirle la puerta a Memphis. Ambos ya coincidieron en el FC Barcelona, durante la pretemporada en la que el holandés llegó de la mano de Ronald Koeman. Griezmann acabaría saliendo al cabo de pocas semanas cedido al Atlético.

El exfutbolista del Lyon no cuenta con minutos en el esquema de Xavi Hernández, por lo que quiere salir. El Atleti en un inicio ofreció a Lemar, pero desde Can Barça se pidió a Carrasco.

TODOS QUIEREN SU PARTE

Desde Madrid, de momento, no ven claro el cambio sin una cantidad económica de por medio. El Barça tampoco. Todos quieren sacar tajada de esta operación, por lo que se mantiene en un 'punto muerto'.

De seguro va a ser uno de los culebrones de este mercado invernal de fichajes. El juego ha empezado y todos están moviendo sus fichas.