Ultimátum del Barça al Atlético: dinero o Carrasco por Memphis o no hay operación

El club blaugrana está a la espera de una oferta económica clara del Atlético por Memphis El club colchonero dice 'no' a la salida de Carrasco y busca fórmulas para pagar lo menos posible

La operación salida de Memphis hacia el Atlético ya solo está en manos de los clubs, o mejor dicho de la entidad colchonera. El Barça ha lanzado un claro aviso al Atlético, dejando claro que Memphis no saldrá libre ni a cambio de un porcentaje de futuro sino que quiere o bien un traspaso o el intercambio con el extremo Yannick Carrasco, algo que en estos momentos estaría ya descartado. El club blaugrana espera una propuesta económica viable del Atlético esta semana para encarrilar el traspaso.

El ultimátum del Barça es claro una vez que el futbolista ha dado ya el 'OK' a formalizar la operación. No van a regalar nada, ya que tienen muy complicado poder inscribir a un posible sustituto de Memphis y cerrarán la puerta al fichaje de Memphis por el Atlético si no hay acuerdo económico. En el Barça no descartan, incluso, que el futbolista pueda seguir hasta el 30 de junio si no se dan las condiciones necesarias para facilitar su marcha.

Las relaciones entre Barça y Atlético son muy fluidas y en los últimos años han realizado varias operaciones satisfactorias. Todo lo están negociando el director de fútbol, Mateu Alemany, con el director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín.

Su sintonía personal es muy buena y el Atlético está sopesando una propuesta económica, una vez han dejado claro que no están por la labor de que Carrasco entre en esta operación. El extremo belga quería fichar por el Barça y estaba dispuesto a forzar la situación, pero el 'no' rotundo del Atlético hace casi imposible que haya un acuerdo en este sentido.

El Atlético aún no ha presentado oferta económica alguna para desencallar la situación, aunque en el Barça esperan que todo se produzca durante esta misma semana. El club colchonero está buscando fórmulas, pero el Barça no aceptará un traspaso irrisorio ni fórmulas para compartir la propiedad del futbolista en el futuro.

Si Memphis se va será para desvincularse ya totalmente de la entidad blaugrana. Y si no viene Carrasco, como parece, el Barça estudiará si es viable traer a un futbolista en el lugar de Memphis, aunque todo está muy complicado por el límite salarial de LaLiga.